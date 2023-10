Aaron Nola, « imperturbable », fait taire les arrières D alors que les Phillies prennent les devants 2-0 dans le NLCS

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

PHILADELPHIE — Si mardi était le dernier départ à domicile d’Aaron Nola à fines rayures rouges, quel adieu ce fut.

Nola, le membre le plus ancien des Phillies, le lanceur le plus ancien de toutes les séries éliminatoires de la MLB, a en fait réalisé la meilleure sortie de sa carrière en séries éliminatoires lors du deuxième match de la série de championnats de la Ligue nationale. La domination du joueur de 30 ans aux cheveux broussailleux – couplée à une autre grêle de longs ballons provenant de son attaque pleinement opérationnelle – a poussé Philadelphie à une victoire définitive 10-0 contre les Diamondbacks.

La série se dirige maintenant vers l’Arizona et reprend jeudi, les champions en titre de la NL n’étant qu’à deux victoires de répéter l’exploit. Le lancement de départ de Philadelphie continue de rendre cela possible, voire inévitable.

Dans un match qui, malgré la marge finale, est resté serré et tendu jusqu’à tard, Nola n’a accordé que trois coups sûrs en six manches sans but tout en éliminant sept Diamondbacks.

« Il avait juste l’air d’avoir une longueur d’avance sur nous aujourd’hui », a admis par la suite le skipper de l’Arizona, Torey Lovullo.

Une erreur défensive de Trea Turner sur le tout premier frappeur du match n’a pas pu ébranler Nola, toujours calme, qui a retiré les deux frappeurs suivants avant de terminer le cadre sur un pop-up de Christian Walker. Turner s’est racheté presque immédiatement avec un circuit en solo. Kyle Schwarber en a lui-même écrasé une paire. Ces trois explosions ont assommé Merrill Kelly, et ce qui a été brièvement un duel de lanceurs s’est transformé en une éruption. Les Phillies ont effacé l’enclos des releveurs des D-backs pour six points supplémentaires au cours des sixième et septième manches.

Mais la soirée appartenait vraiment à Nola, qui deviendra joueur autonome pour la première fois de sa carrière à la fin de la saison. Son avenir en ville est trouble ; ceux qui sont au courant voient son retour comme un tirage au sort. Si le NLCS se termine en Arizona, Nola ne lancera plus avant les World Series. Et avec le Texas également en avance 2-0 sur Houston dans l’ALCS, une Classique d’automne Rangers-Phillies commencerait dans le Lone Star State, avec Nola actuellement en ligne pour commencer uniquement sur la route.

Cela fait bien sûr beaucoup de qualificatifs. Mais il y a une chance légitime que Nola vient de faire son 120e et dernier départ au Citizens Bank Park avec les Phillie. Seul Cole Hamels, avec qui Nola a été brièvement coéquipier, en a plus dans les 20 ans d’histoire du stade. Les neuf dernières saisons ont été des montagnes russes pour Nola, qui a travaillé dur pendant des années de reconstruction époustouflante afin d’atteindre cette terre promise bruyante d’octobre.

« Je savais que cela finirait par arriver », a déclaré Nola à propos de l’ascension des Phillies après son joyau de mardi.

Mais cette foi ne semblait pas toujours être récompensée. Il y a eu de vraies années difficiles. Beaucoup de choses ont changé à Philadelphie depuis l’arrivée du droitier astucieux.

Nola a fait ses débuts en juillet 2015, 13 mois seulement après que les Phillies l’ont sélectionné septième au classement général de LSU. À l’époque, l’homme de 22 ans avait un accent louisianais remarquablement prononcé. Ce n’était pas tout à fait le bayou traînant de style Ben MacDonald et James Carville que vous trouverez au sud de l’Interstate 10, mais néanmoins un identifiant régional. Près d’une décennie dans le nord-est a atténué cette traînée à une légère teinte méridionale.

Il existe d’autres signes de changement. Nola porte moins de camouflage qu’avant. Il vit en Floride, pas en Louisiane, pendant l’intersaison. L’homme qui prétendait autrefois avoir mangé 730 livres d’écrevisses en un seul hiver, il voyage désormais avec un appareil à café verseur complexe de niveau barista dans un étui rigide.

« Quand Aaron s’est présenté à LSU, il était incroyablement Louisianais », a déclaré à FOX Sports la légende des entraîneurs universitaires à la retraite Paul Manieri.

Mais même si sa voix et certains passe-temps ont changé au cours de son passage dans les grands, la présence de Nola sur le monticule reste la même. Lorsqu’il est arrivé sur le campus en 2012, Manieri a vu un lanceur mature et poli avec un rythme cardiaque lent bien au-delà de son âge.

« Je n’ai jamais eu à le garder. Il n’a jamais été déformé émotionnellement », se souvient Manieri, 66 ans. « Lorsque vous lui parlez en tête-à-tête, vous ressentez une confiance tranquille. Ce n’est pas un acte.

« Le seul mot que j’utiliserais pour le décrire est imperturbable. »

Mikie Mahtook, ancien coéquipier de LSU et originaire de Louisiane, a ajouté à propos de Nola : « Très, très compétitif, mais aussi très en contrôle. C’est comme ça depuis le lycée. »

Nola a affiché ces traits exacts contre les Diamondbacks mardi soir. Alors que l’Arizona menaçait en quatrième manche, mené seulement 2-0 à l’époque, Nola n’a pratiquement pas bronché, abandonnant Lourdes Gurriel Jr. sur un grounder trop court. Deux images plus tard, avec le dangereux Walker et un coureur en deuxième position, Nola a retiré le cogneur avec une courbe au sixième lancer de la batte.

Alors que la foule éclatait, applaudissant une nouvelle manche sans but, Nola resta émotionnellement impassible. Il n’y a pas eu de coup de poing, pas de « LET’S GO ! » aucun signe d’excitation. Il a simplement marché tranquillement, la tête baissée, jusqu’à l’abri des Phillies.

Nola a fait ce même but après un autre départ de six manches il y a plus de huit ans. C’était ses débuts en MLB, et il n’avait accordé qu’un seul point – un circuit en solo du lanceur des Rays Nathan Karns. Ces Phillies ont perdu à juste titre 1-0 ce jour-là. Mais la performance de Nola a été impressionnante pour tous ceux qui en ont été témoins, y compris Hamels, qui sera distribué aux Rangers 10 jours plus tard.

« C’est quelqu’un en qui vous aurez confiance lorsque le match sera en jeu », Hamels a déclaré à MLB.com immédiatement après. « Surtout lorsque vous participez à des courses de fanions et que vous arrivez aux séries éliminatoires.

« Il ressemble à ce genre de lanceur de gros gibier. »

