Aaron Lewis parle de son nouvel album “Frayed at Both Ends” et de ce qui l’a inspiré dans sa vie personnelle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le chanteur country Aaron Lewis a récemment parlé avec Fox News Digital de son nouvel album, “Frayed at Both Ends”, et de ce qui, dans sa vie personnelle, l’a inspiré dans le processus d’écriture.

Lewis est extrêmement fier de cet album, allant jusqu’à le qualifier de “l’un des meilleurs disques (qu’il ait) jamais réalisés”. Il espère que faire le choix d’inclure une chanson, assez “politiquement chargée”, n’empêchera pas les gens d’écouter l’album dans son ensemble et de l’apprécier pour ce qu’il est.

“La chanson en question s’est incroyablement bien déroulée sans vraiment aucun support”, a déclaré Lewis. “Et le disque s’est vendu à un tas d’exemplaires parce que mes fans aiment avoir un disque dans la main. Vous savez.”

Lewis faisait apparemment référence à son single “Suis-je le seul”. Bien qu’elle ait atteint le sommet de la liste Hot Country Songs de Billboard, la chanson a été largement critiquée.

LA PISTE LIBÉRALE D’AARON LEWIS DÉFENDUE PAR LE FONDATEUR DE BIG MACHINE LABEL QUI REFUSE DE L’ANNULER

Les paroles harcelaient les libéraux et les encourageaient à quitter les États-Unis à cause de leurs opinions non américaines. La chanson parle de beaucoup de choses, telles que le retrait des statues confédérées des espaces publics à travers le pays, les craintes de brûler le drapeau, et il s’inscrit même dans un jab à Bruce Springsteen .

Cependant, le fondateur de Big Machine Label Group, Scott Borchetta, a défendu la chanson à l’époque.

“Aaron Lewis et moi avons des désaccords politiques. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles nous sommes d’accord. Je pense que c’est le fondement de l’idée de notre pays”, a écrit Borchetta. “Cela ne fonctionne pas si nous sommes si divisés que nous ne pouvons pas atteindre à travers l’allée, avoir une conversation ou une dispute, et finalement, serrer la main. Si nous ne pouvons pas faire cela, et ce moment est si source de division, nous ne récupérerons peut-être jamais notre pays.”

Ayant été dans l’industrie de la musique depuis le milieu des années 1990, la carrière de Lewis a connu quelques évolutions, car sa vie en dehors de l’entreprise a également changé. Lewis a déclaré qu’il “communiquait beaucoup mieux dans les chansons que (il ne le faisait) dans la vie normale” et que ses albums étaient sa façon de faire savoir aux fans ce qu’il vivait à ce moment-là.

Cet album particulier a été écrit pendant la période de verrouillage du COVID-19 et met en évidence la frustration de Lewis à cette époque, en particulier concernant les dommages que le manque de contact humain causait aux gens.

“C’est arrivé à la fin du verrouillage, ce qui n’a jamais eu de sens pour moi. Cela n’a jamais semblé être la réponse à nos problèmes”, a déclaré Lewis. “C’était une longue période de temps pendant laquelle nous étions aliénés les uns des autres, que nous n’avions pas ce lien humain dont nous avions tant besoin avec d’autres humains. Je pouvais voir les dégâts que cela faisait. Je pouvais voir les dégâts que c’était faire à ma propre vie. Il y a beaucoup de cela dans le disque.

En ce qui concerne les artistes qui l’inspirent et la musique qu’il aime écouter, Lewis a déclaré qu’il n’écoutait pas vraiment de musique en dehors de la sienne, car il ne voulait pas franchir accidentellement la frontière entre inspiration et imitation.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il pense que la ligne qui sépare les deux est très mince, et il essaie très fort de ne pas la franchir, utilisant la musique en général comme source d’inspiration pour l’écriture de ses albums.

“C’est une ligne très fine en tant qu’artiste que vous devez marcher. Je suis inspiré par toutes les musiques. La musique est un cadeau incroyable, incroyable qui a été donné aux êtres humains et à la culture, et donc je suis inspiré par toutes les musiques, “, a déclaré Lewis. “Je n’écoute vraiment pas beaucoup de musique pour la même raison où, vous savez, je suis inspiré par toutes les musiques, mais je ne veux certainement pas que cette inspiration ressorte accidentellement dans quelque chose que je fais. “

L’amour de Lewis pour la musique lui fait regretter l’époque où la musique était consommée sur des vinyles, des cassettes et des CD. Bien qu’il admette que les services de streaming ont permis aux gens d’écouter plus de musique et de découvrir de nouveaux artistes, il dit qu’une partie de la magie de la musique est maintenant perdue.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il y a une qualité dans les méthodes originales d’enregistrement et d’écoute de la musique qui n’existe plus. Lorsque vous numérisez tout, ce n’est tout simplement pas là. Il y a un léger sifflement sur un disque vinyle. Il y a un éclat qui n’est tout simplement pas là ,” il a dit. “Nos nouvelles façons d’écouter de la musique sont toutes axées sur la commodité plutôt que sur l’expérience. Comme tant de choses dans la vie maintenant, rien n’est plus vraiment axé sur l’expérience. Tout est à portée de main.”

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.