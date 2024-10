Aaron Kaufman, directeur du documentaire de guerre ukrainien « Superpower », est décédé à 51 ans

Aaron Kaufman, qui a réalisé le documentaire Superpuissance sur la guerre en Ukraine aux côtés de Sean Penn et qui était un partenaire de production de longue date de Robert Rodriguez, est décédé. Il avait 51 ans.

Kaufman est décédé jeudi à Las Vegas, a déclaré le président de Verdi Productions, Chad Verdi. Le journaliste hollywoodien le dimanche. Les rapports indiquent que Kaufman est décédé d’une apparente crise cardiaque.

« C’est une période très triste pour tous ceux qui aimaient Aaron », a écrit Verdi dans un e-mail à THR. «Aaron est décédé jeudi soir. Lui et moi avons parlé au téléphone environ 20 minutes avant que le 911 ne soit appelé. Il était de bonne humeur et se dirigeait vers le dîner. La vie est courte et la famille et les amis sont tout. Il me manque déjà beaucoup.

Kaufman est peut-être mieux connu pour le documentaire nominé aux Emmy Awards, mais il a également écrit, réalisé et produit plusieurs films, dont Machette, Machette Tue, Exhortation et Sin City : une dame pour laquelle il faut tuer. Il a également produit Le plus grand, bleu poudre, tartinade, 13 chefs et Troupeau de mecs.

Avant SuperpuissanceKaufman a également produit et réalisé Croisés : les anciens Témoins de Jéhovah s’exprimentqui a dénoncé la prétendue protection par le groupe religieux de milliers de pédophiles reconnus dans le monde.

Alors que Penn est devenu le visage de leur documentaire, Kaufman était le réalisateur sur le terrain lorsque la guerre a éclaté en février 2022, après avoir été à Kiev dans les semaines qui ont suivi l’invasion russe. Le projet visait à l’origine à mettre en lumière le président Volodymyr Zelensky et à raconter « l’histoire fantaisiste d’un acteur comique devenu président ». Mais lorsque l’invasion a eu lieu, le sujet du film a radicalement changé.

« L’Ukraine n’est pas seulement un intérêt national pour les États-Unis, c’est les États-Unis – ou du moins une version naissante qui fait de son mieux pour grandir. » Kaufman a écrit dans un éditorial en Semaine d’actualités sur son expérience dans la capitale du pays. « Nous ne pouvons tout simplement pas ignorer cela. Si nous le faisons, nous perdrons tout sens de qui nous étions, de qui nous sommes et de qui nous deviendrons.

Né à Long Island, New York, Kaufman a lancé une petite société d’animation dans la vingtaine. Il a vendu l’entreprise au bout d’un an, puis a commencé à travailler pour Palm Pictures de Chris Blackwell. Au début des années 2000, il fonde sa société de production, Barbarian Films.

Kaufman a rencontré Rodriguez par l’intermédiaire d’un agent et ils ont travaillé ensemble pendant six ans aux Troublemaker Studios et Quick Draw Productions. Une fois leur collaboration terminée, il a commencé à suivre sa passion et à réaliser davantage de films.

En tant que réalisateur, Kaufman avait deux projets à venir, Voler Don Ho et Oiseaux de fer – et les deux ont été achevés avant sa mort. Il devait également servir de producteur sur Le Jetqui est encore en pré-production.

Kaufman laisse dans le deuil ses trois enfants et sa partenaire Kea, la fille de Don Ho.