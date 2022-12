Aaron Judge signe un accord record pour rester avec les Yankees

Plus tôt cette année, il a décliné une offre des Yankees qui lui aurait payé 213,5 millions de dollars pour sept ans de jeu. Il savait que ses talents pouvaient valoir plus et a tenté de l’obtenir en entrant en agence libre.

Bien sûr, 40 millions de dollars par an, ce n’est pas à redire. Surtout si l’on considère que c’est près de 10 fois le salaire moyen de la MLB de 4,4 millions de dollars la saison dernière, selon ESPN.

Et les revenus de Judge ne s’arrêtent pas lorsqu’il quitte le terrain. Son pouvoir de star l’a aidé à recueillir le plus de mentions de tous les athlètes professionnels en 2021, selon Sponsor United. Des marques comme Adidas, Hulu et Pepsi se sont associées à Judge pour promouvoir une variété de produits tout au long de sa carrière.

Son engagement envers les Yankees peut contribuer à alimenter le succès de l’équipe dans les saisons à venir, mais non sans risque. Le juge aura 31 ans en avril, ce qui certains ont souligné rend ce contrat à long terme un peu précaire dans un sport où l’âge moyen de la retraite est de 29 ans et demi et où les joueurs voient généralement leur succès décliner à mesure qu’ils avancent dans la trentaine.

Mais le juge s’est jusqu’à présent révélé être une valeur aberrante. Il se distingue à la fois par son énorme stature physique (il mesure 6 pieds 7 pouces) et son talent polyvalent. Il a également un record de home run à son actif. Quel que soit le succès qu’il reste à Judge à trouver, il semble qu’il soit déterminé à le trouver en tant que Yankee.

