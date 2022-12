Aaron Judge revient aux Yankees pour un contrat de 360 ​​millions de dollars

Aaron Judge encaisse le pari qu’il a placé sur lui-même au printemps dernier.

Judge, un voltigeur superstar qui a passé toute sa carrière avec les Yankees, a refusé une prolongation de contrat massive avant le début de la saison 2022, a établi un record d’une saison dans la Ligue américaine avec 62 circuits, a remporté le prix du joueur le plus utile de la ligue et mercredi a été récompensé par un contrat de 360 ​​millions de dollars sur neuf ans, qui sera le plus gros contrat jamais signé par un agent libre.

Le contrat, qui a été signalé pour la première fois par MLB Network, est en attente d’un physique mais les détails ont été confirmés par deux personnes familières avec les négociations qui n’étaient pas autorisées à en discuter publiquement.

L’offre initiale des Yankees avant la saison 2022 était de sept ans et 213,5 millions de dollars, et le pari du juge a donc porté ses fruits à hauteur de deux années supplémentaires et 146,5 millions de dollars.

Le nouveau contrat du juge, en termes de valeur totale, ne suivra que les prolongations signées par Mike Trout des Angels de Los Angeles (12 ans, 426,5 millions de dollars) et Mookie Betts des Dodgers de Los Angeles (12 ans, 365 millions de dollars). Sa valeur annuelle moyenne de 40 millions de dollars sera la plus élevée jamais attribuée à un joueur de position et ne suivra que Max Scherzer et Justin Verlander, les co-as des Mets, qui ont tous deux en moyenne 43,3 millions de dollars par saison.