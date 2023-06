Aaron Judge est peut-être le visage de l’équipe actuelle des Yankees de New York, mais il ne se considère pas parmi l’échelon supérieur des grands de tous les temps à avoir joué pour la légendaire franchise.

Le juge a récemment rejoint la superstar de la MLB, Mookie Betts, pour une interview de grande envergure sur le podcast de Betts, et il a nommé les quatre Yankees qu’il considère comme étant sur le « Mont Rushmore » des légendes de l’équipe – Yogi Berra, Mickey Mantle, Babe Ruth et Derek Jeter. .

Le juge avait beaucoup de noms à choisir, mais il est difficile de discuter avec sa liste.

Comme il l’a souligné, Berra a été 10 fois champion de la Série mondiale avec les Yankees. Mantle a remporté sept titres ainsi que trois prix MVP en tant que voltigeur de centre quotidien des Yankees et premier cogneur. Ruth se tient dans l’air raréfié en tant que lanceur prolifique avant de devenir l’un des plus grands frappeurs à domicile de l’histoire du baseball. Jeter a établi la norme pour le succès des Yankees modernes au cours de sa propre carrière de 20 ans à New York.

Le juge a également parlé d’avoir été nommé capitaine de la première équipe des Yankees depuis Jeter peu de temps après que le voltigeur ait accepté de rester dans le Bronx lors de la dernière intersaison avec un contrat de 360 ​​millions de dollars sur neuf ans après avoir testé l’agence libre.

Le MVP de la Ligue américaine de 2022 a déclaré qu’il avait d’abord été stupéfait lorsque le propriétaire des Yankees, Hal Steinbrenner, avait révélé son intention de donner à Judge le poste de capitaine lors du même appel de fin de soirée au cours duquel ils ont finalement conclu le nouveau contrat de Judge.

« [Hal said,] « Oh, au fait, Thurman Munson était mon joueur préféré quand j’étais enfant, et il était capitaine des Yankees. Je veux faire de toi le prochain capitaine des Yankees », se souvient Judge. « J’étais assis là sur haut-parleur avec ma femme et j’ai eu des frissons. Je ne savais pas quoi dire. J’ai eu l’impression de ne rien dire pendant 30 minutes. Elle me frappe, comme, ‘Tu dois dire quelque chose.’

« Je viens d’entendre [Hal] dire cela, puis avoir la conférence de presse à New York, avoir Derek là-bas, avoir Willie Randolph – deux anciens capitaines – là aussi, c’était un honneur incroyable. … J’essaie juste d’y aller tous les jours et d’être un bon coéquipier, d’être un bon compétiteur, d’élever mes coéquipiers. Lorsque vous obtenez ce genre de titre, il y a plus de responsabilités, mais il s’agit toujours de vous lancer et de vous occuper de votre entreprise. »

Le juge a également tiré un peu le rideau sur sa vie personnelle. Il a deux chiens qui font parfois des apparitions au Yankee Stadium, et il est un fan de longue date de Taylor Swift qui remonte à ses racines de musique country. (Non, il n’est pas allé au récent Eras Tour de Swift, mais il a dit que son coéquipier Anthony Rizzo l’avait fait et y avait acheté beaucoup de marchandises.)

Il s’est également adressé, pour la première fois, le tristement célèbre tweet « Arson Judge » d’un journaliste au plus fort de sa saga d’agence libre en décembre dernier.

« Je n’ai pas encore vu ses statistiques avec les Giants », a plaisanté Judge.

