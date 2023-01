Aaron Judge recevra Key To The City après avoir signé à nouveau avec les Yankees

Aaron Judge recevra un cadeau spécial de la ville de New York lors de sa nouvelle signature avec les Yankees pour la saison de baseball 2023.

Aaron Judge est redevenu la plus grande star du sport à New York, puisqu’il a re-signé avec les Yankees en décembre pour un contrat lucratif et a relancé la discussion sur les Yanks en tant que prétendant aux World Series.

À la lumière des nouvelles de son retour, les Yankees et la ville de New York traitent le n ° 99 comme des rois entrant dans la saison 2023 de la MLB, et à juste titre.

Selon l’initié des Yankees Bryan Hoch, Judge recevra une clé de la ville pour ses contributions sur le diamant et son rôle dans le lancement de la fondation «All Rise» en 2018.

“Aaron Judge recevra bientôt une clé de la ville de New York, a déclaré @NYCMayor à @winsjuliet de @1010WINS”, a écrit Hoch sur Twitter jeudi matin.

Judge a été une partie intégrante des Yankees et de leur reconstruction en l’une des meilleures équipes de baseball. Depuis 2016, Judge a accumulé 472 circuits (sans compter les séries éliminatoires) et a mené son équipe à six apparitions consécutives en séries éliminatoires, totalisant 23 points produits et 38 matchs au cours de cette période.

Les Yankees n’ont pas remporté le titre des World Series en 2022, alors qu’ils ont perdu contre les Astros de Houston lors d’un balayage de quatre matchs de l’ALCS, s’inclinant 6-5 lors du dernier match de la série au Yankee Stadium.

Lors des quatre apparitions au plateau de Judge, il n’a pas réussi à obtenir le coup décisif qui, selon toute vraisemblance, aurait prolongé la série.

Les Yankees chercheront à se battre pour un titre AL East

Une fois de plus, les Yankees sont l’un des favoris probables pour remporter l’AL East, alors qu’ils reviennent Judge, Anthony Rizzo et Gleybar Torres, pour n’en nommer que quelques-uns. Ils ont terminé 99-63, assez bons pour remporter l’AL East à la fin septembre et battre les Blue Jays de Toronto par sept matchs.

L’entraînement de printemps commence à la mi-février, alors que les Yankees sont en quête de rachat en séries éliminatoires.