Aaron Judge, joueur des Yankees, pourrait-il un jour frapper 73 home runs ? Ses coéquipiers donnent leur avis

NEW YORK — Le manager des Rockies du Colorado, Bud Black, savait de quoi il parlait. Black a joué avec Barry Bonds, le meilleur frappeur de circuits de tous les temps, en 1993 et ​​1994 à San Francisco.

« J’ai vu Barry à son apogée », a déclaré Black.

Il a ensuite tourné la conversation vers la star des Dodgers de Los Angeles, Shohei Ohtani, et le cogneur des Yankees de New York, Aaron Judge, qui a frappé ses 50e et 51e coups de circuit de la saison contre le club de Black dimanche alors que les Yankees ont remporté une victoire de 10-3 au Yankee Stadium.

« Ils n’ont probablement pas encore atteint le niveau de performance de Bonds », a déclaré Black, « ​​mais Ohtani et Judge y sont en quelque sorte. »

Quelques minutes plus tard, de l’autre côté du stade, dans le vestiaire des Yankees, les conversations sur Judge et Bonds reprenaient.

Le record de 73 home runs de Bonds en une seule saison tient depuis 2001.

Le juge pourrait-il le surpasser à un moment donné de sa carrière ?

« S’il y a un gars dans la ligue qui peut le faire », a déclaré le voltigeur de droite Juan Soto, « ce sera lui. »

Lorsqu’on lui a posé la même question, Giancarlo Stanton a donné une réponse catégorique : « Ouais. »

« Je ne vais pas mettre de limite à ce qu’Aaron Judge peut faire », a déclaré le manager Aaron Boone.

Après le match de dimanche, Judge était en passe de frapper 63 circuits, soit un de plus que le record de la Ligue américaine en une seule saison qu’il avait établi en 2022. À l’époque, il avait battu le record de 61 établi par le grand joueur des Yankees Roger Maris en 1961.

Capitaine, rideau tombe 🫡 pic.twitter.com/qRyYCFWOqI — Réseau OUI (@YESNetwork) 25 août 2024

Judge a frappé le numéro 50 en première manche contre le lanceur partant des Rockies Austin Gomber et le numéro 51 en septième dans le cadre de tirs consécutifs avec Soto et Stanton contre la recrue Jeff Criswell, qui lançait seulement son deuxième match en MLB et n’avait jamais accordé un seul coup de circuit dans les ligues majeures avant dimanche.

Judge est en pleine forme. Il a frappé sept coups de circuit lors de ses six derniers matchs, neuf lors de ses 10 derniers matchs et 19 lors de ses 36 derniers matchs. Il a également atteint la base lors de chacun de ses 15 derniers matchs.

« L’un des meilleurs joueurs du jeu », a déclaré Black.

En 2022, Judge a frappé son 51e coup de circuit le 30 août. Cette année, il l’a fait le 25 août et les Yankees avaient encore 31 matchs à jouer après dimanche.

Judge est devenu le cinquième joueur de l’histoire de la MLB à frapper au moins 50 home runs en trois saisons distinctes, rejoignant Babe Ruth, Mark McGwire, Sammy Sosa et Alex Rodriguez. Il est également en lice pour devenir le troisième frappeur à enregistrer plusieurs saisons avec au moins 60 home runs, rejoignant Sosa et McGwire. Il serait le seul joueur de cette catégorie à ne pas avoir été lié à des produits dopants.

Judge n’a frappé que six coups de circuit en avril, tout en affichant une moyenne au bâton de ,207. Puis il a changé son swing et s’est lancé dans une aventure qui ne s’est pas arrêtée depuis.

« Cela montre que ce n’est pas la façon dont on commence qui compte, mais la façon dont on termine », a déclaré Soto. « Tout le monde s’inquiétait pour lui au début. Je ne m’inquiétais pas du tout pour lui. Sachant à quel point il est formidable, c’est fou de voir un gars frapper un coup de circuit jour après jour. C’est incroyable. Je pense que je n’ai jamais vu quelqu’un frapper autant de coups de circuit de manière aussi constante. C’est génial de l’avoir derrière moi. »

« C’est incroyable », a déclaré Stanton. « Comme je l’ai dit, il fait quelque chose de spécial tous les jours, et on prend presque pour acquis à quel point il a été bon, à quel point il a été un pilier de notre attaque et de notre équipe en général. »

Cette saison, Judge a frappé un home run toutes les neuf apparitions au bâton. Au cours de la saison historique de Bonds, il a frappé un home run toutes les 6,5 apparitions au bâton. À un mois de la fin, Judge devra sérieusement accélérer le rythme s’il veut battre le record de la MLB sur une seule saison.

« Les temps changent », a déclaré Stanton, qui a frappé 59 circuits, un record dans les ligues majeures, lors de sa saison de MVP en 2017. « Le jeu change. C’est un chiffre qui a une portée considérable. Mais avant cela, 60 l’étaient aussi. Puis 70. C’est possible. Au rythme où il va, il est capable de le faire, c’est sûr. C’est juste une question de mettre les choses en place. »

« Sept-trois, c’est un chiffre énorme », a déclaré Boone. « Je ne sais pas. Mais bon, les records sont faits pour être battus. C’est l’un des grands avantages de notre sport. »

Les 62 bombes de Judge en 2022 ne sont que le septième total le plus élevé de tous les temps. McGwire en a frappé 70 en 1998 et 65 en 1999. Sosa en a frappé 66 en 1998, 64 en 2001 et 63 en 1999.

Mais Judge n’a pas été un joueur à un seul tour de force. Il est également en tête de la MLB en termes d’OPS (1,201), de points produits (122) et de pourcentage de présence sur les buts (0,465). Sa moyenne au bâton de 0,333 le place au deuxième rang des ligues majeures derrière celle de Bobby Witt Jr. des Royals de Kansas City à 0,347.

Mais réinitialiser le record de la Ligue américaine pourrait bien être à portée de Judge. En 2022, il a terminé le mois d’août avec 51 circuits et en a frappé 11 en septembre.

Lorsqu’on lui a demandé avec légèreté combien de home runs Judge pouvait frapper, Boone a répondu : « Beaucoup. »

« Je sais que ce n’est pas forcément son objectif », a déclaré le manager. « Il essaie d’avoir les meilleurs passages au bâton et de nous aider à remporter le championnat. »

Judge a déclaré qu’il essayait de ne pas penser au nombre de home runs qu’il a frappés. Ses 308 home runs en carrière sont le plus grand nombre de home runs de tous les joueurs au cours de leurs 964 premiers matchs en carrière dans l’histoire de la MLB, avec le grand Ryan Howard des Phillies de Philadelphie en deuxième position avec 274.

« Je ne pense pas que cela aide vraiment qui que ce soit si je monte là-haut et que j’essaie de frapper un home run », a-t-il déclaré. « J’en suis arrivé à ce point en essayant d’être un bon frappeur et un bon coéquipier. C’est donc ce que je vais essayer de faire. Si je fais cela, nous verrons à la fin de l’année et je pense que les chiffres seront là où ils sont censés être. »

Où sont censés être les chiffres ?

« On verra bien », dit-il.

(Photo : Jim McIsaac / Getty Images)