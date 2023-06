Aaron Judge frappe les circuits et brise la clôture pour voler un coup sûr supplémentaire alors que les Yankees renversent les Dodgers

LOS ANGELES – Au début de la semaine, Aaron Judge a gracieusement atteint le mur du champ droit du T-Mobile Park à Seattle pour voler un coup de circuit. Samedi, il n’a pas accordé le même traitement doux au mur du champ droit du Dodger Stadium.

Le voltigeur droit de 6 pieds 7 pouces a ajouté à l’avance des Yankees lorsqu’il a démoli une balle de baseball à 113,7 mph pour un circuit en solo, puis a sauvé la victoire 6-3 des Yankees lorsqu’il a détruit le mur du champ droit en le huitième, sprintant à toute vitesse à travers la clôture de l’enclos des releveurs pour priver JD Martinez de bases supplémentaires.

Aaron Judge des Yankees fait une prise OUTRAGEANTE pour priver JD Martinez d’un coup sûr

« J’essaie de me dire de temps en temps d’apprécier ce que vous regardez », a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone.

Boone avait un bon angle de conduite profonde de Martinez et pouvait dire que Judge « avait un rythme décent dessus », mais son cœur a sauté un battement lorsque le MVP en titre a traversé la clôture.

Deux mots traversaient la tête de Boone alors qu’il regardait Judge rencontrer le mur: « Oh non. »

Après le jeu, Boone a couru vers le champ droit pour vérifier son voltigeur droit superstar. Le juge a essayé de faire signe à son manager qu’il allait bien, bien que Boone ait insisté sur le fait qu’il était vraiment à court pour délivrer un message différent.

« Je voulais juste vous dire », a déclaré Boone au juge, « quelle belle prise c’était. »

La force de l’impact a ouvert la porte verrouillée, ce qui a fait trébucher Judge et un délai pour arrêter temporairement le jeu. Boone a déclaré que le juge s’était cogné le pied sur le jeu, bien que le juge ait insisté par la suite sur le fait qu’il allait bien.

« Je pense que la clôture en a tiré le meilleur parti », a-t-il plaisanté.

Il a pris un genou pendant le retard, ce qui, selon lui, était dû au fait qu’il était fatigué de rester debout et d’attendre la décision des arbitres. Max Muncy était au premier but lorsque Martinez a envoyé la poussée profonde vers le champ droit. Alors que les coéquipiers de Judge étaient préoccupés par son bien-être après le jeu, Judge était plus préoccupé par le fait que Muncy obtienne la deuxième base.

« Ce n’est pas comme si j’étais tombé et que je n’avais pas joué », a tenté d’expliquer Judge. « La clôture s’est cassée. J’ai toujours un problème avec ça s’ils avaient marqué. »

Ils n’ont pas.

Muncy est arrivé au troisième but dans la manche, mais le releveur des Yankees Michael King a enregistré les deux retraits suivants pour s’en sortir indemne.

La prise sensationnelle a été un rappel de toutes les façons dont Judge, qui s’est classé au-dessus de la moyenne défensivement dans le champ central et dans le champ droit lors de sa saison de 62 circuits l’an dernier, peut avoir un impact sur un match. Cette semaine seulement, il a déjà quatre circuits et deux attrapés sur le mur.

Samedi, le circuit et la réception ont fait la différence.

« Il n’y a pas une partie faible de son jeu », a déclaré le partant Gerrit Cole. « Pour être un frappeur offensif aussi dynamique, c’est juste, mon Dieu, quelle bénédiction de l’avoir dans mon équipe. »

Au moment de la capture, Cole regardait dans le bain froid.

Le partant des Yankees a été retiré du match après six manches à seulement 80 lancers après avoir fait face à des crampes dans les jambes. Les Dodgers ont frappé immédiatement après son départ. Les quatre frappeurs suivants ont tous atteint la base, dont deux simples et un triple qui ont réduit l’avance des Yankees à deux points. Les dégâts auraient pu être bien pires, mais les alignements de Mookie Betts et Freddie Freeman et un retrait au bâton de Will Smith ont sorti New York du pétrin.

Une manche plus tard, les Dodgers menaçaient à nouveau.

Muncy a frappé en se balançant, mais le ballon a été récupéré par le receveur Jose Trevino, dont le lancer au premier but a frappé le dos de Muncy. Martinez a représenté la course de liaison quand il a envoyé le lecteur profond vers le champ droit. La sortie de 362 pieds aurait été un coup de circuit dans 17 terrains de baseball. Il avait une moyenne au bâton attendue de .890.

Avec le juge qui le traquait, cela n’avait pas d’importance. La prise du juge a mis fin à la séquence de coups sûrs de Martinez s’est terminée à 16 matchs et a aidé les Yankees à égaliser la série.

« Heureusement, c’était cette partie du mur où il y avait quelque chose », a déclaré Judge. « Je pense que cela m’a beaucoup épargné. Si c’était un mur solide, nous pourrions dire une autre histoire. »

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers.

