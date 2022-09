Aaron Judge frappe le 60e circuit, à moins de 1 du record AL de Maris

NEW YORK (AP) – Aaron Judge a frappé son 60e coup de circuit mardi soir, égalant Babe Ruth et se déplaçant dans l’un des records de la saison de la Ligue américaine de Roger Maris.

Le cogneur des Yankees de New York a conduit un plomb 3-1 de Wil Crowe de Pittsburgh 430 pieds aux sièges du champ gauche menant à la neuvième manche. Le troisième coup de circuit du juge en deux matchs et le neuvième en septembre ont ravi une foule en délire au Yankee Stadium. Il a répondu aux demandes de rappel malgré le déficit de 8-5 de New York.

Il a égalé le total de Ruth pour les Yankees de 1927 et il lui reste 15 matchs pour égaler et dépasser le total de Maris pour New York en 1961.

Judge mène les ligues majeures avec 128 points produits et fait partie des leaders au bâton de l’AL avec une moyenne de 0,316 alors qu’il tente de remporter la première triple couronne depuis Miguel Cabrera de Detroit en 2012.

Ruth est devenu le premier joueur de la ligue majeure à frapper 60 circuits lorsqu’il a connecté Tom Zachary de Washington pour un entraînement de deux points à droite en huitième manche le 30 septembre 1927, l’avant-dernier match de la saison.

Roger Maris Jr. et Kevin Maris, fils de l’ancien joueur, étaient tous les deux présents.

Les fans dans les sièges extérieurs se sont levés lorsque Judge est venu au marbre.

Ronald Blum, L’Associated Press