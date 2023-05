Aaron Judge et Pete Rose discutent avant le match Yankees-Reds

On peut dire que le meilleur frappeur puissant du baseball a croisé samedi le leader de tous les temps de la MLB.

Avant le premier lancer du match du samedi après-midi des Yankees de New York contre les Reds de Cincinnati, Aaron Judge a été vu en train de discuter avec la légende des Reds Pete Rose.

Le juge a-t-il demandé à Rose s’il pouvait échanger l’une de ses 30 saisons de circuits contre l’une des 200 saisons de Rose ? Est-ce que Rose demandait une once du pouvoir de Judge ? Les deux débattaient-ils pour savoir si les Celtics de Boston portaient un toast? Cette information n’est pas connue pour le moment.

Rose a terminé sa carrière de 24 ans dans la MLB avec 4 256 coups sûrs et une moyenne au bâton combinée de 0,303, et 19 de ces saisons ont été passées avec les Reds. Dix de ses 24 saisons ont vu Rose totaliser plus de 200 succès. Pendant ce temps, il a beaucoup joué au premier, au deuxième et au troisième but, ainsi qu’aux deux positions de voltigeur de coin.

Rose a remporté 17 nominations au All-Star Game, deux gants d’or, un MVP et a remporté les honneurs de recrue de l’année. Il a également remporté trois séries mondiales (deux avec les Reds et une avec les Phillies de Philadelphie) et a été un joueur par excellence de la Classique d’automne (1975).

Judge, 31 ans, a remporté le titre de MVP de la Ligue américaine 2022, une campagne qui l’a vu battre un record AL de 62 circuits. Le voltigeur vedette des Yankees est entré samedi après avoir totalisé 13 circuits et 29 points produits tout en arborant une ligne au bâton de .278/.381/.624 en 37 matchs. Judge est quatre fois MLB All-Star, trois fois Silver Slugger et a remporté les honneurs de recrue de l’année. New York a signé avec Judge un contrat de 360 ​​millions de dollars sur neuf ans pendant l’intersaison.

Les Yankees sont entrés samedi 27-20, bons pour le troisième dans l’AL East, tandis que les Reds étaient 19-25, bons pour le quatrième dans le NL Central.

New York a remporté le premier match de sa série de trois matchs contre Cincinnati vendredi soir, 6-2. Le juge a frappé un coup de circuit en solo en début de première manche.

