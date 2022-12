Aaron Judge et les Yankees s’entendent sur un accord qui fonctionne pour les deux parties

Judge a aidé les Yankees à atteindre les séries éliminatoires au cours de ses six saisons complètes. En 44 matchs éliminatoires, il a atteint 0,211 avec 13 circuits et 66 retraits au bâton. Fondamentalement, il frappe un peu plus et frappe moins de circuits qu’il ne le fait en saison régulière. Il doit être meilleur dans ces moments-là, et il aspire à plus d’occasions.

“Nous avons été à un match d’une Série mondiale pour nous faire expulser dans le joker, à ALCS, ALDS, juste un peu partout sur le plateau”, a déclaré Judge le mois dernier, le soir où il a remporté le joueur le plus utile de l’AL. Décerner.

“Donc, ma chose ultime et la plus importante est que je veux être dans une culture gagnante et une équipe qui s’engage à gagner – non seulement pour le reste de ma carrière de joueur, mais je veux un héritage pour vivre avec n’importe quelle organisation.”

Les Yankees ont la culture et l’engagement. Le juge a le contrat confirmant son statut dans la hiérarchie du jeu. La partie la plus difficile continue : la poursuite d’un championnat insaisissable et l’héritage élevé qui l’accompagne.