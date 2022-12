Aaron Judge est l’athlète masculin AP de l’année après avoir établi la marque des RH

NEW YORK (AP) – Aaron Judge s’est toujours démarqué.

Avec la taille imposante et le cadre musclé d’un ailier rapproché de la NFL ou d’un attaquant de puissance de la NBA, le cogneur des Yankees de New York de 6 pieds 7 pouces et 282 livres domine ses coéquipiers et ses adversaires sur le losange.

Jamais plus qu’en 2022.

Après avoir frappé 62 circuits pour battre un record de la Ligue américaine qui a duré six décennies, Judge a été élu Athlète masculin de l’année par l’Associated Press par un panel de 40 rédacteurs et rédacteurs sportifs de médias à travers le pays.

Le voltigeur a devancé la star des Los Angeles Angels Shohei Ohtani, vainqueur de l’an dernier, lors du vote annoncé vendredi. Stephen Curry du champion NBA Golden State Warriors a terminé troisième.

Le juge rejoint une fraternité estimée de lauréats qui comprend Jesse Owens, Muhammad Ali, Wayne Gretzky et Michael Jordan. Parmi les anciens Yankees à gagner figuraient Joe DiMaggio, Mickey Mantle et Roger Maris – l’homme qui a établi la précédente marque AL de 61 circuits en 1961.

“Ouah. C’est incroyable », a déclaré Judge à propos de sa sélection. “Tous ces autres grands athlètes qui ont non seulement eu un impact sur le jeu et leur sport, mais aussi sur leurs communautés et la culture dans le monde du sport et en dehors du monde du sport. Donc, avoir la chance de faire partie de cette liste est un honneur incroyable.

Judge a frappé 16 circuits de plus que tout autre joueur de la grande ligue, le plus grand écart depuis que Jimmie Foxx en a frappé 58 pour les Philadelphia Athletics en 1932 et que Babe Ruth en avait 41 pour les Yankees.

Et tandis que Barry Bonds détient le record de la ligue majeure de 73 circuits en une saison pour San Francisco en 2001 à l’ère des stéroïdes du baseball, l’exploit de Judge a amené certains fans à célébrer ce qu’ils considèrent comme la référence «propre» du baseball.

La marque de Maris avait été dépassée six fois dans la Ligue nationale – mais tous ces joueurs ont finalement été tachés de stéroïdes. Mark McGwire a frappé 70 circuits pour St. Louis en 1998 et 65 l’année suivante. Sammy Sosa avait 66, 65 et 63 pour les Cubs de Chicago au cours d’une période de quatre saisons à partir de 1998.

McGwire a admis avoir utilisé des stéroïdes interdits, tandis que Bonds et Sosa ont nié avoir sciemment utilisé des drogues améliorant la performance. La Major League Baseball n’a pas commencé les tests avec des pénalités pour les PED avant 2004.

“C’est un exploit incroyable”, a déclaré le propriétaire des Yankees, Hal Steinbrenner.

Cependant, la saison étonnante de Judge ne se limitait pas à la puissance.

En partie à cause des blessures de ses coéquipiers, le voltigeur droit armé de fusées est passé au centre une grande partie de la saison et a fourni sa solide défense habituelle aux deux endroits. Alors que les Yankees manquaient DJ LeMahieu au sommet de la formation, Judge a pris la tête à la fin de la saison régulière – ce qui a également maximisé ses apparitions au plateau tout en poursuivant le record de Maris.

Il a même volé 16 buts, sept de plus que son précédent sommet en carrière.

“Il est tout”, a déclaré le manager des Yankees Aaron Boone. “Un incroyable joueur à double sens, l’un des grands joueurs de notre sport. C’est un ambassadeur du jeu. »

Avec un sourire éclatant et plein de dents qu’il ne peut parfois retenir, le juge de 30 ans a mené les majors en points (133), pourcentage de base (.425), pourcentage de slugging (.686), OPS ( 1.111), coups sûrs extra-base (90) et total des bases (391). Il a terminé à égalité en tête de la grande ligue avec 131 points produits et a terminé deuxième de l’AL avec une moyenne au bâton de 0,311, tombant à quelques points d’une triple couronne.

Et à ne pas négliger, le n ° 99 à fines rayures a disputé 157 des 162 matchs de saison régulière, portant les Yankees à leur deuxième titre AL East en 10 ans.

“C’est l’une des choses que j’aime chez Aaron : c’est un gentil géant dans ses interactions avec les gens et les enfants et qui que ce soit, il est gentil et doux, mais il va vous déchirer le cœur entre les lignes”, a déclaré Boone. “Il joue le jeu avec énergie, mais avec un sang-froid, un fanfaron et une intensité.”

Le juge a facilement battu Ohtani, le phénomène des lanceurs et des frappeurs, lors du scrutin de l’AL pour devenir le plus grand MVP de l’histoire des ligues majeures.

Sans aucun doute, ce fut l’une des plus grandes saisons individuelles des annales du baseball. Tout en jouant pour un nouveau contrat et en assumant le poids énorme de chasser Maris en seconde période.

“Je ne pense pas qu’il y ait une seule personne qui ne se soit pas émerveillée”, a déclaré Steinbrenner. “C’est incroyable. Parce que ce n’était pas seulement la pression de la course à la maison. C’était la pression de, vous savez, qu’est-ce qui va arriver?

Juste avant le jour de l’ouverture, Judge a décliné l’offre de New York de 213,5 millions de dollars sur sept ans (2023-29) et a parié gros sur lui-même. Il est devenu agent libre en novembre et a encaissé, obtenant un contrat de 360 ​​millions de dollars sur neuf ans pour signer à nouveau avec les Yankees – le troisième plus gros contrat de l’histoire du baseball.

Une fois cela fait, il a été nommé 16e capitaine de l’équipe, et le premier depuis que Derek Jeter a pris sa retraite après la saison 2014.

“Tout en lui crie juste chef”, a déclaré Jeter. “Et tout le monde dit exactement la même chose.”

Le juge a frappé son 62e coup de circuit lors de l’avant-dernier match de la saison le 4 octobre au Texas. Avec des adversaires qui lui ont lancé prudemment, son seul circuit au cours des 13 matchs précédents est survenu lorsqu’il a affronté Maris le 28 septembre à Toronto. Le n ° 60 est venu le 20 septembre contre Pittsburgh.

Alors qu’il s’approchait du record, MLB Network est intervenu pour une couverture en direct des battements de Judge. Les fans se sont levés quand il est entré dans l’assiette, se taisant sur chaque terrain tout en prenant des photos et des vidéos avec leurs téléphones portables.

“C’était une expérience étrange”, a déclaré Judge en riant. «Certainement une scène différente. Mais content de l’avoir enfin dépassé. C’était vraiment un soulagement. »

Après que les Yankees aient remporté une ronde éliminatoire, Judge est allé 1 sur 16 et l’équipe a été balayée dans l’ALCS par le champion des World Series Astros. Le quadruple All-Star n’a jamais atteint la série et New York n’a pas gagné de fanion depuis 2009.

« Il y a beaucoup de travail inachevé ici », a-t-il dit.

En 2017, Judge a frappé 52 circuits pour établir un record de recrue qui a été rapidement battu.

Maintenant avec le record et le gros contrat, tous les yeux seront rivés sur son rappel en 2023.

“On ne sait jamais. Peut-être que 62 est mon étage », a déclaré le juge à propos des attentes. “Peut-être que j’en ai un peu plus dans le réservoir.”

AP Baseball Writer Ronald Blum a contribué à ce rapport.

Mike Fitzpatrick, Associated Press