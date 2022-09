Aaron Judge égalise le record du home run pour une seule saison AL

Le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge a égalé le record de la Ligue américaine (AL) de la MLB pour le plus de circuits en une seule saison mercredi soir lors d’un match contre les Blue Jays de Toronto au Rogers Centre.

Lancé par le releveur des Blue Jays de Toronto Tim Mayza, Judge a frappé son 61e circuit de la saison dans l’enclos des releveurs des Blue Jays lors de la septième manche du match de mercredi.

Avec Aaron Hicks au premier but, Judge a frappé le circuit record sur un compte de 3-2 pour donner aux Yankees une avance de 5-3.

Le match de ce soir est le troisième d’une série de trois matchs entre les Yankees et les Jays, la dernière fois que les équipes s’affronteront en saison régulière 2022.

Au cours des deux premiers matchs au Rogers Centre, Judge a marché six fois et est resté à 60 circuits. Les Yankees ont remporté le match de mardi 5-2, remportant le titre AL East.

Le premier match de la série, lundi, a vu les Jays battre les Yankees 3-2 lors d’une sortie en fin de dixième.

QUI A TOUCHÉ LE PLUS DE HOMERUNS EN MLB ?

Judge partage maintenant le record de l’AL avec le joueur des Yankees Roger Maris, qui a frappé 61 circuits au cours de la saison 1961. Avant Maris, Babe Ruth a établi le record de l’AL à 60 circuits, bien que pendant une saison plus longue, en 1927.

Alors que le record de la Ligue américaine était à égalité ce soir, le record de la MLB reste intact.

Barry Bonds détient actuellement le record de la MLB pour la plupart des coups de circuit en une saison, avec 73 lors de la saison 2001 alors qu’il jouait dans la Ligue nationale pour les Giants de San Francisco. Cependant, certains contestent le record de Bond, car il est survenu à une époque de scandales massifs liés à la drogue améliorant les performances dans la ligue.

Les joueurs restants de la Ligue nationale qui ont frappé plus de 61 circuits au cours d’une saison sont Mark McGwire et Sammy Sosa, à 70 et 66 ans respectivement lors de la saison 1998.

En 2009, le New York Times a rapporté que Sosa était l’un des 104 joueurs testés positifs pour une drogue améliorant la performance dans une enquête anonyme de 2003. La substance n’a jamais été identifiée et Sosa n’a jamais fait de déclaration publique concernant l’utilisation présumée de drogues.

En 2010, McGwire a admis avoir utilisé des stéroïdes par intermittence pendant plus d’une décennie au cours de sa carrière.