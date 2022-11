Aaron Judge des Yankees bat Shohei Ohtani pour le prix AL MVP

Judge a terminé la saison régulière en tant que leader de la ligue pour les circuits (62), RBI (131), les points marqués (133), le pourcentage de base (.425), le pourcentage de slugging (.686) et le total des bases (391). Sa moyenne de .311 n’a devancé que Luis Arraez du Minnesota, qui a atteint .316.

Et tandis que les Yankees ont remporté l’Est par sept matchs, leur été a été une lutte. Leur avance de division a été réduite de 15 matchs et demi le 8 juillet à 3 matchs et demi le 9 septembre, et ils avaient besoin de la production régulière et à fort impact de Judge pour survivre. Cela valait aussi pour la défense; Judge est entré dans la saison avec seulement 22 départs en carrière dans le champ central, mais il y a fait 74 départs en 2022 et a prospéré.

Le juge devient le 14e Yankee à remporter le prix et le premier depuis Alex Rodriguez en 2007. Les autres incluent certains des noms les plus sacrés de l’histoire du baseball, dont sept Hall of Famers – Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Joe Gordon, Phil Rizzuto, Yogi Berra et Mickey Mantle – et les piliers de la franchise Spud Chandler, Maris, Elston Howard, Thurman Munson et Don Mattingly.