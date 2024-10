Aaron Judge des Yankees affronte-t-il la kryptonite dans Michael Wacha des Royals lors du premier match de l’ALDS ?

Si Aaron Judge est le Superman des Yankees de New York, les Royals de Kansas City peuvent croire qu’ils ont sa kryptonite en Michael Wacha, leur partant du premier match de la série de divisions de la Ligue américaine.

Le juge n’a réussi qu’un seul coup sûr (un simple) en 18 présences au bâton en carrière (.056) contre Wacha, un vétéran droitier. Il s’agit de la moyenne au bâton la plus basse en carrière de Judge par rapport à n’importe quel lanceur qu’il a affronté au moins autant de fois.

Au cours de cette période, Judge a réussi trois buts sur balles, mais a également enregistré 11 retraits au bâton. Son seul coup sûr contre Wacha est survenu la saison dernière lorsque Wacha lançait pour les Padres de San Diego lors d’un match au Yankee Stadium. Le juge a écrasé une ligne de 114,1 mph vers le champ gauche dans un compte de 2-1 sur une balle rapide de 91 mph laissée suspendue au-dessus du cœur de la plaque.

Quel est le problème avec Wacha qui prend le dessus sur Judge à ce jour ?

Les Yankees ne voient pas cela comme un gros problème.

« Je vais attribuer cela à un petit échantillon et j’affronterai Aaron Judge contre à peu près n’importe qui n’importe quel jour », a déclaré le manager Aaron Boone.

« C’est un bon lanceur, n’est-ce pas ? » a déclaré l’entraîneur des frappeurs James Rowson. « Il peut tout mélanger. Il a de l’expérience.

Aaron Boone sur les Royals. pic.twitter.com/eu8GC3Wot8 – Réseau OUI (@YESNetwork) 3 octobre 2024

Si les Yankees espèrent atteindre leur première Série mondiale depuis 2009, ils auront besoin de beaucoup d’aide de la part de Judge, qui remportera probablement le prix MVP de la Ligue américaine cette année. Il a mené la ligue pour les circuits (58), les points produits (144), les buts sur balles (133), le pourcentage de base (.458), le pourcentage de frappes (.701) et l’OPS (1.159). Et il a tout fait en jouant hors de position sur le terrain central et en dirigeant un club-house des Yankees lors de sa deuxième saison en tant que capitaine de l’équipe.

Pendant ce temps, Wacha, 33 ans, a connu une autre bonne saison. En 29 départs, il a obtenu une fiche de 13-8 avec une MPM de 3,35.

Il n’a pas affronté Judge cette saison, mais Wacha sait sûrement qu’il a le numéro de Judge.

« Probablement de la chance », a déclaré Wacha en riant, selon un rapport de L’Athlétisme Chris Kirschner en 2022. « Je sais qu’il m’a frappé fort quelques balles. Il n’a pas grand-chose à montrer pour ça.

Wacha n’avait pas tort.

Sur les 10 balles frappées par Judge contre Wacha, trois d’entre elles ont parcouru plus de 100 mph, y compris un grounder de 118,6 mph qui a abouti à un double jeu. Judge a une vitesse de sortie moyenne de 94,5 mph contre Wacha, juste en dessous de sa moyenne en carrière de 95,7 mph.

L’attaque de Wacha présente l’un des meilleurs changements du jeu. Cette saison, cela représente 32,2 % de ses lancers, soit plus que n’importe lequel des cinq autres lancers qu’il lance. Les adversaires n’avaient qu’une moyenne de 0,169 et un taux d’odeur de 34,1 pour cent contre son changement. Judge, à l’inverse, a fait face à des changements 10,5 pour cent du temps et il n’avait qu’une moyenne de .229 contre eux (il a quand même frappé .625 contre le terrain).

Michael Wacha, Changement sale à 83 mph. 😷 pic.twitter.com/lOP7rI39zR – Rob Friedman (@PichingNinja) 24 août 2024

Boone a fait l’éloge de Wacha.

« (C’est) un client difficile », a déclaré le gérant. « Il nous a toujours présenté un ton dur. Nous savons que nous avons du pain sur la planche.

Judge a réussi un circuit lors de cinq matchs consécutifs avant de terminer sa saison régulière avec un match de cinq retraits au bâton contre la recrue Paul Skenes et les Pirates de Pittsburgh lors du match n° 161.

« Je le vois dans une excellente position », a déclaré Rowson. « Tout le monde va connaître des jours difficiles dans ce match, mais je pense que cette saison parle d’elle-même. Je pense que ce qu’il est capable de faire cette année est quelque chose que nous n’avons jamais vu chez un frappeur droitier dans l’histoire du jeu en termes de ce qu’il a été capable de faire. Alors j’aime où il se trouve.

Et Rowson a déclaré qu’il pensait que Judge ne parlerait pas de son passé contre Wacha samedi.

« Je regarde ce match qui s’annonce comme si c’était un match différent », a déclaré l’entraîneur des frappeurs. «Maintenant, c’est juste un match à la fois. Il y a quelque chose à avoir un palmarès. Ensuite, il y a une déclaration de présence (et) de séjour dans l’instant qui vient à nous. Je sais que Judgey sera dans le moment.

(Photo : Luke Hales/Getty Images)