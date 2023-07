Aaron Judge commence à frapper un tee mais dit qu’il est toujours incapable de courir

Un mois après son rétablissement d’un ligament déchiré à l’orteil droit, Aaron Judge a commencé à frapper un tee mais a déclaré mardi qu’il était toujours incapable de courir.

« Je dois pouvoir courir », a déclaré Judge avant que les Yankees ne poursuivent une série de quatre matchs avec les Orioles. « Si je peux courir, je peux jouer. Courir à 10% n’aidera personne. »

Le juge a déclaré que le fait de pouvoir mettre du poids sur son pied arrière est le facteur le plus important dans la rapidité avec laquelle il peut revenir d’une blessure inhabituelle pour un joueur de baseball.

« En plus de courir, je peux mettre 270 livres sur une jambe quand je frappe », a déclaré Judge. « Une fois que nous aurons accumulé cette force et éliminé la douleur et tout cela, nous serons dans une bonne position. Je comprends que vous allez faire face à une certaine douleur qui revient, donc il s’agit juste d’arriver à un point où c’est tolérable et nous ne nous installons pas ici. »

Lundi a marqué un mois depuis que Judge s’est blessé lorsqu’il s’est écrasé contre le mur du champ droit du Dodger Stadium alors qu’il effectuait une prise sur un drive de JD Martinez. Le juge avait espéré commencer les activités de baseball peu de temps après avoir reçu une deuxième injection de plasma riche en plaquettes le 20 juin, mais ce n’est que récemment qu’il a commencé à jouer au catch et à faire de légères balançoires.

« Quand c’est bon et quand il pourra y aller, il pourra y aller », a déclaré le manager Aaron Boone. « Je suis convaincu qu’il sera capable de le faire au niveau auquel nous sommes habitués. J’ai donc l’impression qu’il fait de très bons progrès à cet égard, mais d’un point de vue temporel, cela prendra aussi longtemps que nécessaire. où il est capable d’aller là-bas et d’être Aaron Judge. »

Le juge a été élu lors du vote des fans en tant que titulaire du All-Star Game, mais a déclaré qu’il ne savait pas s’il se rendrait à Seattle la semaine prochaine.

« Nous sommes sur le point de revenir et peut-être qu’il vaut mieux ne pas y aller et peut-être que nous nous concentrerons sur des trucs de réadaptation si nous ne sommes pas proches », a déclaré Judge. « Il est probablement préférable de rester en arrière et de travailler, donc je ne sais pas.

« Ayez juste quelques personnes de plus à qui parler de cela, parlez aux entraîneurs et aux médecins et voyez où nous en sommes. »

Le juge a établi un record de la Ligue américaine avec 62 circuits l’an dernier. Il frappe .291 avec 19 circuits et 40 points produits lors de la première saison d’un contrat de 360 ​​millions de dollars sur neuf ans qu’il a accepté pendant l’intersaison.

Les Yankees ont une fiche de 12-13 depuis qu’ils ont perdu Judge pour un deuxième passage sur la liste des blessés. New York a une fiche de 30-19 avec le MVP AL 2022, qui a également raté 10 matchs plus tôt cette saison avec une tension à la hanche droite soutenue en essayant de voler la troisième base en Minnesota le jour de son 31e anniversaire le 26 avril.

Reportage de l’Associated Press.

