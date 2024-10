Aaron Judge a-t-il été adopté ? Rencontrez les parents de la star des Yankees, Patty et Wayne, au milieu des World Series 2024

Étoile des Yankees de New York Aaron juge est né le 26 avril 1992 – mais il n’a rencontré ses parents que le lendemain. Le pro du baseball était adopté par Petit pâté et Wayne jugeune décision que le couple et leur fils considéraient comme un miracle. Patty et Wayne ont soutenu et encouragé Aaron tout au long de sa carrière de baseball, et il les considère comme ses modèles à ce jour.

Aaron Judge a-t-il été adopté ?

Patty et Wayne ont adopté Aaron un jour après sa naissance à Sacramento, en Californie. La star de la MLB a eu une adoption fermée, il n’a donc jamais eu de contact avec ses parents biologiques et leur identité est inconnue.

Même si Aaron avait un jour lorsqu’il a été adopté, ses parents ne lui ont parlé de l’adoption qu’à l’âge de 10 ans environ. Il a expliqué au Poste de New York qu’il avait commencé à remarquer que lui et ses parents « ne se ressemblaient vraiment pas, alors j’ai commencé à poser des questions et ils m’ont dit que j’avais été adopté et ont répondu à toutes mes questions, et c’était tout. Ça me convenait. Cela ne m’a vraiment pas dérangé car ce sont les seuls parents que je connaisse.

Il a ajouté : « J’ai l’impression qu’ils m’ont en quelque sorte choisi… que Dieu était celui qui nous a unis. »

Patty était entièrement d’accord. « Nous avons plus de chance que lui », a-t-elle déclaré au média.

De plus, dans une interview avec Jour d’actualitéAaron a déclaré : « J’ai un seul groupe de parents, ceux qui m’ont élevé. C’est comme ça. … Certains enfants grandissent dans le ventre de leur mère ; J’ai grandi dans le cœur de ma mère. Elle est toujours [shown] mon amour et ma compassion depuis que je suis un petit bébé. Je n’ai jamais eu besoin de penser différemment ni de m’interroger sur quoi que ce soit.

Qui sont les parents d’Aaron Judge, Patty et Wayne ?

Patty et Wayne travaillaient tous deux comme enseignants à Linden, en Californie, au moment de l’adoption d’Aaron. Ils avaient déjà l’expérience du processus, puisque le frère aîné du voltigeur, Johna également été adoptée.

Patty est directrice exécutive de la Fondation Aaron’s ALL RISE (AJARF), qu’il a fondée en 2017. Depuis lors, les deux hommes ont organisé des camps et des programmes annuels pour les enfants, ainsi que des conférences sur le leadership et une soirée de gala All-Star. La fondation propose également un programme de mini-subventions à des organisations telles que le Boys & Girls Club, les Greater Stockton Yosemite Boy Scouts of America, Valley Children’s Healthcare et bien d’autres encore.

Aaron attribue à Patty la raison de son succès au baseball. « Je sais que je ne serais pas un Yankee de New York sans ma mère », a-t-il déclaré. MLB.com en 2017. « Les conseils qu’elle m’a donnés quand j’étais enfant, connaissant la différence entre le bien et le mal, comment traiter les gens et comment faire un effort supplémentaire et faire un travail supplémentaire, tout ce genre de choses. Elle a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui.

Pendant ce temps, il a dit Personnes en 2022 que son père a « toujours été mon héros, toujours un gars que j’admirais ». Il se souvient que Wayne jouait au catch avec lui dehors lorsqu’il était enfant.

« En repensant à ces souvenirs d’enfance, je pouvais dire qu’il ne voulait pas le faire. Je pouvais dire qu’il était fatigué. Il avait eu une longue journée de travail. Mais il n’a jamais dit non. Il ne s’est jamais plaint, rien. Alors pour moi, c’est pourquoi il est toujours le héros à mes yeux », a poursuivi Aaron.

Patty et Wayne ont été nommés parents de l’année 2024 de la Petite Ligue George et Barbara Bush avant la Classique de la Petite Ligue MLB 2024 en août 2024.

« Sa mère et moi voulions juste qu’il soit une très bonne personne », a déclaré le père d’Aaron. Réseau d’enregistrement en 2010. « Mais on savait dès son plus jeune âge, dès qu’on lui mettait un ballon dans la main, qu’il avait beaucoup de talent naturel. »