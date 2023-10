GREEN BAY, Wisconsin (AP) – Aaron Jones était sur le point de marquer son deuxième touché lors de la victoire d’ouverture de la saison des Packers de Green Bay à Chicago lorsqu’il s’est agrippé à l’ischio-jambier gauche avant de franchir la ligne de but.

La saison de Jones – et l’offensive des Packers – n’ont plus été les mêmes depuis. Il espère que cela changera dimanche à Denver.

Jones, 28 ans, a raté trois des quatre derniers matchs de Green Bay à cause d’un problème aux ischio-jambiers.

Sans son meneur de jeu le plus éprouvé, la jeune attaque des Packers a connu des difficultés.

« Cela peut être dur pour vous-même de ne pas jouer quand vous le souhaitez, de ne pas avoir l’effet que vous souhaitez avoir », » dit Jones. « Particulièrement au début de cette année, j’avais l’impression de m’échauffer, surtout la semaine 1, c’était comme : ‘Aww, mec, ça va être une longue année pour ces gars qui font la queue en face de moi.' »

Au lieu de cela, il a fallu attendre longtemps pour que Jones retrouve toute sa force. Mais Jones dit qu’il s’est rétabli pendant la semaine de congé de Green Bay et qu’il se sent aussi bien qu’avant sa blessure.

Il est optimiste à l’idée de jouer dimanche lorsque les Packers (2-3) rendront visite aux Broncos (1-5).

« Chaque fois que vous bénéficiez de jours de repos supplémentaires, c’est énorme » a déclaré Jones, qui s’est entraîné sur une base limitée mercredi. « J’ai pu rester ici avec notre staff d’entraînement pour bien réussir. Cela m’a donné une certaine confiance pour cette semaine. J’ai pu sortir aujourd’hui, courir et faire quelques exercices, m’entraîner un peu. Cela a beaucoup fait pour ma confiance.

Depuis ce triomphe 38-20 à Chicago, les Packers n’ont récolté en moyenne que 18,8 points au cours de leurs quatre derniers matchs et n’ont dépassé 24 points dans aucun d’entre eux.

Jones n’a joué qu’un seul match au cours de cette séquence, alors qu’il avait un nombre limité de snaps et n’a porté le ballon que cinq fois alors que les Packers tombaient 34-20 contre les Lions de Détroit le 28 septembre. Il n’a pas joué lors du prochain match des Packers. – une défaite 17-13 à Las Vegas le 9 octobre – après s’être à nouveau blessé aux ischio-jambiers quelques jours auparavant.

« En allant chercher un ballon au fond de la zone des buts, je l’ai peaufiné », » dit Jones. « J’avais toujours espoir de pouvoir jouer. Je me sentais bien après. L’entraîneur (Matt) LaFleur m’a dit : « Je n’ai pas un bon pressentiment à ce sujet, vous venez de le peaufiner, je ne vous ai pas vu courir à pleine vitesse, soyons intelligents. » Et comme je l’ai dit, Coach LaFleur a toujours mon meilleur intérêt à l’esprit. Je le respecte toujours pour ça.

«Cela me dérangeait vraiment de m’asseoir. Lui et moi étions assis là à réfléchir pendant un long moment, et il disait simplement : « Je ne me sens pas bien à ce sujet ». «

Green Bay a déjà entamé cette saison avec la plus jeune attaque de la NFL avant même que la plupart de ses meilleurs joueurs de ce côté du ballon ne soient blessés.

Le plaqueur gauche David Bakhtiari n’a joué qu’un seul match avant d’être éliminé pour la saison en raison de problèmes au genou auxquels il est confronté depuis sa déchirure du ligament croisé antérieur gauche le 31 décembre 2020.

Le receveur Christian Watson a raté trois matchs en raison d’un problème aux ischio-jambiers et le garde gauche Elgton Jenkins a raté deux matchs en raison d’un problème au genou, bien que les deux soient revenus depuis.

Le retour de Jones pourrait faire une différence majeure.

« C’est un meneur de jeu explosif » a déclaré le quart-arrière Jordan Love. « C’est un gars à qui nous devons donner le ballon quand il entre. La bande ne ment pas. »

Jones est l’un des trois seuls joueurs de l’histoire de la NFL – Jim Brown et Adrian Peterson sont les autres – à parcourir au moins 5 000 verges tout en marquant plus de 60 touchés en mêlée et en gagnant au moins 5 verges par course au cours de leurs six premières saisons.

Jones a accompli cela en partie en restant en bonne santé, puisqu’il a disputé les 17 matchs la saison dernière et a raté un total de quatre matchs de 2019 à 2022.

Maintenant qu’il est sur le point de revenir, Jones espère pouvoir rajeunir l’offensive en déclin des Packers.

«Je sais juste que quand je me retrouve dans le groupe, les gars, ils m’écoutent» » dit Jones. « Ils me voient comme un leader. J’espère donc pouvoir leur apporter une étincelle et leur donner ce sentiment de confiance, et nous pourrons simplement y aller et jouer.







