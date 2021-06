Un concurrent de LOVE Island a admis qu’il avait des «couilles malodorantes» dans une publicité hilarante pour les coupe-testicules.

Quelques mois à peine avant son entrée dans la villa, Aaron Francis, 24 ans, a déclaré dans une annonce que ses couilles lisses étaient dues au rasoir qui vous laisse de « belles boules brillantes ».

La star de Love Island, Aaron Francis, a joué dans une publicité pour les coupe-balles

L’homme à femmes avoué et opérateur fluide est un hôte d’événements de luxe et son travail lui a permis de rencontrer des célébrités et des membres de la famille royale, notamment les princesses Béatrice et Eugénie.

Sur sa chaîne YouTube, le beau gosse de Londres explique même à ses 1 000 abonnés comment utiliser le produit de toilettage à 45 £ avec la technologie SafeSack.

Il dit: « Avant d’avoir un coupe-boules, j’avais des balles malodorantes tout le temps. »

La tondeuse étanche prétend aider à arrêter les accrocs et les coupures, et donne un rasage de près.

L'annonce fait le tour de Facebook

Il a également montré aux fans comment l'utiliser sur sa chaîne YouTube

L'annonce a été dénichée sur YouTube et Instagram

Il démontre à quel point cela fonctionne bien avec une noix de coco – et dit qu’il est parfait pour une utilisation sous la douche.

Les copains ont dit au Sun qu’Aaron était un succès auprès des dames alors qu’il fréquentait l’Université de Birmingham et qu’il avait souvent une fille différente à son bras la plupart des nuits.

Ils ont déclaré: «C’était un gars de la promo pour certains clubs de Birmingham, ainsi que pour l’université. C’était un vendeur de billets et c’est comme ça qu’il ramassait les filles.

Sur sa chaîne, il a également déjà fait la promotion d’autres produits de toilettage pour hommes, notamment une tondeuse à barbe et une machine de pédicure pour hommes.

Aaron se rend à la villa Love Island la semaine prochaine

S’adressant aux téléspectateurs, il a déclaré « le garder propre pour une raison quelconque, c’est tellement embarrassant pour nous les gars.

En utilisant les hashtags #howtoshaveyourpubes, il dit qu’il veut normaliser le toilettage des hommes, dans l’espoir que les hommes puissent en parler aussi ouvertement que les femmes.

Dans le clip, il montre Aaron en train de se raser le pubis à l’aide de la tondeuse, dans une photo avec son pack de six déchirés, et a déclaré qu’il se sentait « frais et libre » après s’être nettoyé.

Pendant ce temps, il a déclaré au Sun qu’il n’excluait pas d’avoir des relations sexuelles dans la villa.

Mais il a hâte de trouver sa « future épouse » dans la série.

Aaron a poursuivi: « Je voudrais dire que je n’irais pas jusqu’au bout à la télévision, mais évidemment, je ne sais pas dans quel genre de relations je vais me lancer. »