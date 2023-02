Aaron Finch: le capitaine australien du T20 et ancien vainqueur de la Coupe du monde annonce sa retraite internationale | Nouvelles du cricket

Le capitaine australien du T20, Aaron Finch, a annoncé sa retraite de tout le cricket international après 12 ans dans l’équipe nationale.

Le joueur de 36 ans a dirigé l’Australie dans 76 internationaux T20 – plus que tout autre joueur masculin – et a mené l’équipe à un premier titre de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC en 2021, faisant de lui l’un des quatre hommes à diriger l’Australie vers une Coupe du monde. la victoire.

Finch faisait également partie de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde de cricket ICC à 50 ans en 2015, avait déjà pris sa retraite du cricket ODI en septembre.

Sa carrière internationale T20 a duré 103 matches, où il a obtenu une moyenne de 34,28 à un taux de frappe de 142,5, et ses 172 balles sur 76 contre le Zimbabwe en 2018 restent le score individuel le plus élevé des internationaux T20.

Finch a déclaré dans un communiqué: “Réalisant que je ne jouerai pas avant la prochaine Coupe du monde T20 en 2024, c’est maintenant le bon moment pour se retirer et donner à l’équipe le temps de planifier et de construire vers cet événement.

L’Australien Aaron Finch a pris du temps au cours de l’été à domicile pour décider de son avenir en T20 après la fin de la défense du titre australien de la Coupe du monde avant les demi-finales.





“Je tiens à remercier ma famille, en particulier ma femme Amy, mes coéquipiers, Cricket Victoria, Cricket Australia et l’Australian Cricketers’ Association pour leur soutien qui m’a permis de jouer au jeu que j’aime au plus haut niveau.

“Je tiens également à dire un immense merci à tous les fans qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière internationale. Le succès de l’équipe est ce pour quoi vous jouez le jeu et la première victoire de la Coupe du monde T20 en 2021 et la levée de la Coupe du monde ODI à domicile en 2015 seront les deux souvenirs que je chéris le plus.

“Pouvoir représenter l’Australie pendant 12 ans et jouer avec et contre certains des plus grands joueurs de tous les temps a été un honneur incroyable.”

Finch a eu un excellent tournoi dans la Big Bash League nationale, écrasant 428 courses à une moyenne de 38,9 pour aider à guider les Renegades de Melbourne dans leur première série finale en trois ans.

Le joueur de 36 ans continuera à jouer dans les compétitions nationales du T20, a été nommé joueur du match lors de sa dernière apparition, contre l’Irlande lors de la Coupe du monde 2022.

L’Australie a battu une Irlande fougueuse par 42 points lors de la Coupe du monde T20 à domicile



Le président de Cricket Australia, le Dr Lachlan Henderson, a déclaré: “Au nom de Cricket Australia, je voudrais féliciter Aaron pour une carrière internationale exceptionnelle, où il termine comme l’un de nos meilleurs joueurs de balle blanche.

“En plein vol, il y avait peu de frappeurs plus puissants qu’Aaron, illustré par le fait qu’il détient deux des trois scores les plus élevés jamais enregistrés au cricket T20 International.

“Bien qu’il ait été un compétiteur coriace sur le terrain, Aaron a toujours joué le match avec le sourire aux lèvres et dans le bon esprit. Cela lui a valu le respect de ses coéquipiers, des joueurs adverses et des fans du monde entier.

“En tant que l’un des quatre seuls joueurs masculins à être capitaine de l’Australie pour une victoire en Coupe du monde, Aaron aura toujours une place spéciale dans l’histoire du cricket australien. Jouer au plus haut niveau pendant plus d’une décennie nécessite une détermination et un dévouement incroyables, nous remercions donc Aaron pour son contribution énorme et je lui souhaite tout le succès possible dans la prochaine phase de sa carrière.”