Aaron Finch: le capitaine australien doute d’une blessure à la Coupe du monde T20 contre l’Afghanistan | Nouvelles du cricket

Aaron Finch a insisté sur le fait qu’il s’abstiendrait volontairement de l’affrontement incontournable de l’Australie contre l’Afghanistan lors de la Coupe du monde T20 s’il estimait que sa blessure sapait les chances de son équipe.

Le capitaine Finch et le “finisseur” intermédiaire Tim David ont souffert de problèmes aux ischio-jambiers lors de la victoire contre l’Irlande plus tôt cette semaine et sont incertains pour Adélaïde, où l’Australie termine sa campagne de groupe Super 12.

Seuls les deux premiers se qualifient pour les demi-finales et alors que l’Australie est actuellement à égalité de points avec la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre, les hôtes et les champions en titre ont un taux de course net nettement inférieur.

Alors qu’il était optimiste quant à ses chances et à celles de David d’être impliqués vendredi soir, Finch était catégorique sur le fait qu’il ne figurerait pas s’il pensait qu’il affaiblissait les chances de l’Australie de gagner.

Il a déclaré: “J’ai beaucoup d’espoir de jouer. Peut-être 70/30 mais je vais le tester (lors de la séance d’entraînement de jeudi) pour m’assurer que je ne gêne pas du tout l’équipe avant le match.

“Le pire scénario possible est que vous laissiez les gars à court avec un joueur de moins. Si j’ai l’impression qu’un pour cent compromettrait la performance de l’équipe, je ne jouerai pas.”

Les champions en titre et les hôtes australiens sont à égalité de points avec l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, mais ont un taux net nettement inférieur





Finch a révélé que ses résultats d’analyse et ceux de David étaient très similaires, ajoutant: “Il est exactement dans le même bateau. Il s’entraînera et nous en saurons plus pendant l’entraînement, je suppose.

“La probabilité que nous jouions tous les deux, l’un de nous, aucun de nous, mais (ils sont) exactement les mêmes. Vous ne voulez pas compromettre la performance de l’équipe en faisant tomber un gars qui arrive avec un reproche.”

La Nouvelle-Zélande est favorite pour dominer le groupe si elle surmonte l’Irlande, car son rythme net est supérieur à celui de l’Angleterre et de l’Australie, qui ont été battues par les Kiwis par une marge écrasante lors de leur premier match.

L’Australie a donc besoin d’une victoire tout aussi catégorique sur l’Afghanistan pour tenter de dépasser l’Angleterre, qui a l’avantage de jouer contre le Sri Lanka samedi soir en sachant ce qu’on attend d’elle.

Mais Finch a souligné que l’Australie ne pouvait pas être trop agressive à l’idée de tirer parti du rythme net et d’ignorer la principale priorité, qui est de remporter la victoire.

Il a déclaré: “La réalité est que notre premier match nous a mis dans cette situation. Nous savions que pour le reste du tournoi, cela allait se résumer au rythme si les choses se passaient bien.

“Mais la dernière chose que vous voulez, c’est que vous poussez trop fort, que vous compromettez les deux points et que quelque chose se passe potentiellement dans le match Sri Lanka-Angleterre et que vous vous rendez vulnérable.

“Il y a évidemment des scénarios sur lesquels nous devons garder un œil tout au long du match, que si nous obtenons une bonne position, nous pouvons la maximiser.”