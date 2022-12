Aaron Evans des Traîtres parle de troubles médicaux après sa victoire – admettant qu’il n’avait jamais prévu d’en parler

Le GAGNANT des traîtres Aaron Evans a admis qu’il n’avait pas l’intention de participer à l’émission pour parler de son TDAH.

La star a remporté le concours à succès BBC One dirigé par Claudia Winkleman aux côtés de Meryl Williams et Hannah Byczkowski en tant que trois derniers fidèles restants dans le match.

Aaron s’est retrouvé au centre d’une dispute houleuse déclenchée par une perte précoce du jeu, John, qui a méchamment accusé Aaron d’être un traître et l’a critiqué pour avoir posé des questions à plusieurs reprises.

Cependant, le gagnant méritant s’est ouvert sur l’émission et a admis qu’en raison de son TDAH, ses actions peuvent parfois être mal interprétées par les autres.

Maintenant, dans une conversation avec The Sun et d’autres médias, Aaron a révélé qu’il n’avait jamais prévu de participer au programme et d’être si vulnérable – mais il est content de l’avoir fait.

Aaron nous a dit: “J’ai complètement oublié que j’avais même dit quoi que ce soit sur le TDAH, donc cela n’a pas affecté la façon dont je l’ai joué.”

Il a révélé ses plans pour entrer dans l’émission avec un plan de match « sorti par la fenêtre le deuxième jour », ajoutant : « Littéralement à ce moment-là, le seul plan de match auquel je jouais était sur les défis. C’était la seule fois car je voulais juste relever le défi à chaque fois et j’étais juste moi-même tout au long du parcours.

Lorsqu’on lui a demandé s’il estimait qu’il méritait des excuses de John pour l’incident qui a déclenché une réaction furieuse des fans, Aaron a déclaré au Sun: “Je pense que John a joué le jeu comme il voulait le jouer, donc indépendamment de tout, c’était son jeu.”

Il a également révélé comment il avait reçu un soutien écrasant de la part des fans de la série après avoir courageusement montré un côté aussi vulnérable.

Il a ajouté: “Oui, ce sont principalement des messages d’hommes.

“C’est tellement bizarre de regarder en arrière, j’essayais juste d’être moi-même et je dirais que je suis une personne assez émotive et ils m’envoient un message et disent:” Cela m’a tellement aidé “et” merci beaucoup de m’être ouvert sur télévision nationale ».

“À un moment donné, j’étais comme, j’aurais aimé ne pas être aussi émotif, mais dès que j’ai reçu un message disant:” Je suis tellement content que tu aies fait ça, ça m’a tellement aidé “, j’étais plus que revécu .”

Aaron donnera la plupart de ses gains à sa mère pour un dépôt sur une maison, mais a confirmé qu’il avait gardé environ 3 000 £ à dépenser pour voyager.

Il a également admis qu’il envisageait de donner de l’argent à son compatriote Nicky, qui a été la première personne à être bannie du jeu.

La jeune femme de 24 ans a déclaré: “Nicky, je lui ai dit dès le début que je voulais l’aider à obtenir son bras.

“J’ai essayé d’aider beaucoup et je vais certainement lui faire un don et faire autant de travail que possible pour elle.”

Nicky espérait gagner pour utiliser l’argent pour financer une main bionique après avoir perdu la sienne dans un accident.

Depuis, elle a créé une page de collecte de fonds pour l’aider à atteindre son objectif.

Bbc

Aaron a remporté le prix aux côtés de Meryl et Hannah[/caption]

La saison 1 des traîtres est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.