Aaron Dominguez n’a pas le temps pour les haineux.

Le 25 février, l’acteur – qui tourne actuellement la série Hulu Seuls les meurtres dans le bâtiment avec Selena Gomez– s’est tourné vers Instagram Stories pour repartager un message qu’il avait reçu d’un utilisateur de médias sociaux. Non seulement le troll Internet a qualifié Dominguez de « laid », mais le disciple lui a également dit de « rester loin de Selena » et que « elle mérite mieux ». Cependant, la star n’allait laisser personne l’abattre, écrivant «LOL» et partageant un emoji riant.

Ce n’était pas le seul message qu’il avait reçu. Le 26 février, Dominguez a également partagé à nouveau une publication d’un utilisateur de médias sociaux faisant référence à l’ex de Gomez. Justin Bieber et lisez: « Selena est vraiment passée de Justin à @theaarondominguez. Nous adorons voir le déclassement. » Mais encore une fois, Dominguez a ri de la remarque.

«Bonjour», a-t-il écrit dans un post supprimé depuis. « Ces enfants ne font pas de pause. »

Pourtant, Dominguez a suggéré qu’il n’accorderait pas trop d’attention à ces ennemis. « Restez imperturbable, » il a écrit sur Instagram avec un emoji clignotant. « Joyeux vendredi. »