Aaron Dingle franchit la ligne avec son beau-père Paddy Kirk à Emmerdale

CHAS Dingle a été choquée de voir que son fils avait été ramené au village par ses frères Caïn et Caleb.

Mais le favori d’Emmerdale prouve qu’il n’est plus le garçon au bon cœur qu’il était autrefois alors qu’il franchit la ligne avec Paddy Kirk la semaine prochaine.

Aaron est récemment revenu au village

Mais il franchit une ligne avec son ancien beau-père Paddy la semaine prochaine

Danny Miller a repris le rôle d’Aaron Dingle juste à temps pour la Super Soap Week alors que son alter-ego d’ITV se mettait en difficulté.

Aaron a été ramené au village éponyme par ses deux oncles, Cain Dingle (Jeff Hordley) et Caleb Milligan (Will Ash).

Sa mère, Chas (Lucy Pargeter), a rapidement été informée de son retour, mais la gérante du bar Woolpack n’a pas eu la réunion de famille qu’elle espérait.

Comme les téléspectateurs réguliers du drame basé dans le Yorkshire s’en souviendront, Aaron et Chas ont quitté les choses en mauvais termes lorsque le premier a décidé de quitter Emmerdale après la mort tragique de sa sœur Liv Flaherty.

Pour couronner le tout, il ne supportait pas le fait que sa mère ait une liaison avec Al Chapman dans le dos de son mari d’alors, Paddy Kirk.

Aaron protège Paddy depuis qu’il a découvert que sa mère le trompait, car le vétérinaire a été une source constante de soutien pour lui.

Malheureusement, son séjour en Italie l’a clairement changé et Aaron est plus renfermé et plus froid que jamais.

La semaine prochaine, Paddy (Dominic Brunt) est surpris par le vitriol d’Aaron, lorsque les deux hommes discutent de la récente tentative de suicide du vétérinaire.

Après avoir mis fin à son mariage avec Chas plus tôt cette année, Paddy a eu des problèmes de santé mentale et a envisagé de se suicider.

Paddy est blessé, mais refuse d’abandonner Aaron et ses paroles semblent lui faire mouche.

Plus tard, en arrivant au Woolpack, Aaron bouillonne de voir la famille porter un toast à feu Faith Dingle, n’ayant pas été invité.

Il prend l’argent de la caisse et s’en va brusquement.

Dehors, Aaron est traumatisé par le souvenir angoissant de sa sœur, décédée après avoir été écrasée par une caravane.

Son veuf Vinny Dingle (Bradley Johnson) touche un point sensible et Aaron part à toute vitesse, sortant apparemment du village pour toujours.

Paddy peut-il lui donner du sens ?

Aaron partira-t-il ou restera-t-il sur place pour faire la paix avec ses proches ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

Paddy a eu des problèmes de santé mentale ces derniers mois

Aaron devrait être en proie à des pensées concernant sa défunte sœur Liv.