Aaron Dingle d’Emmerdale pour une nouvelle romance choquante révèle Danny Miller

Le rapatrié d’EMMERDALE, Danny Miller, a révélé qu’Aaron Dingle avait une nouvelle romance lors de son retour la semaine prochaine.

L’acteur – qui a quitté le poste de mécanicien Aaron l’année dernière – reprendra son rôle pour une série limitée d’épisodes pour le 50e anniversaire du feuilleton.

Et il a raconté comment Aaron a quitté son petit ami assassiné Ben Tucker en trouvant l’amour en Italie.

Danny a déclaré au Sun et à d’autres médias: “Il a un petit ami, il était en France avec Adam, puis ils ont tous les deux déménagé en Italie, puis Aaron a rencontré ce type appelé Marco et il en parle beaucoup, comme Aaron le fait toujours, ‘c’est pour toujours, c’est pour de bon’.

«Il a dit ça à propos de tout le monde et puis il est dans une autre relation. Il a été en Italie la plupart du temps depuis la France.

Cependant, les fans ne devraient pas s’attendre à rencontrer Marco car Aaron n’est de retour que pour un court passage.

“C’est un court passage, six semaines et demie, je pense”, a-t-il ajouté.

“Je n’aurais jamais imaginé qu’après I’m A Celebrity je reviendrais si tôt pendant une longue période, alors quand ils m’ont appelé et m’ont demandé si j’aimerais faire partie du 50e, j’ai été immédiatement intéressé.

“Emmerdale a été énorme pour moi, c’était un honneur qu’on m’ait demandé de revenir et de dire joyeux anniversaire.”

Il a ajouté: “C’était juste agréable d’être de retour pour un court passage et de voir tout le monde. C’est comme aller à une fête tous les jours et juste rattraper les gens partout, les acteurs et l’équipe.

“J’ai quelques trucs à faire à la fin de l’année, une pantomime et tout ça, et puis j’ai aussi un travail l’année prochaine, donc ce n’est tout simplement pas le bon moment pour le moment.

“Mais je ne fais pas partie de ces acteurs qui disent ‘Non, ça y est maintenant, je l’ai mis de côté’. Comme je l’ai dit, c’est une énorme partie de ma vie, une énorme partie de ma vie, et ça le sera toujours.

“Je n’ai aucune chance de dire que je ne reviendrai jamais.”

Danny sera revu à Emmerdale à partir de lundi soir.