Aaron de Love Island en état de choc avec sa «soeur» Kaz alors que les fans les supplient de se réunir de manière romantique

Les fans de LOVE Island appellent Kaz Kamwi et Aaron Francis à être ensemble après avoir partagé un baiser torride lors du dernier défi.

Aaron a appelé Kaz sa « soeur » dans la villa – mais les fans pensent qu’ils feraient le couple parfait.

🌴 Lisez notre blog en direct Love Island 2021 pour les dernières mises à jour

3 Kaz a embrassé Aaron après l’avoir taquiné dans un défi chat et souris Crédit : ITV

3 Aaron n’est pas amoureux de Kaz car il l’a appelée une « soeur » Crédit : ITV

Aaron et Kaz sont actuellement dans un couple d’amitié et ont été dans les deux derniers recouplages.

Cependant, lors du défi du chat et de la souris de dimanche, le couple a partagé un baiser torride alors que Kaz a piégé Aaron dans un piège à souris.

Alors que les autres insulaires les encourageaient, les fans se sont précipités sur Twitter et les ont suppliés de se mettre en couple de manière romantique.

Un fan a déclaré : « Aaron et Kaz… il n’y avait rien de platonique dans ce baiser. »

Un deuxième a écrit: « Je ne sais pas comment Aaron n’a toujours pas envie de Kaz après ce baiser. »

Un autre a écrit: « Comment Aaron ne professe-t-il pas son amour à Kaz après ce baiser ?????? »

Également dans l’épisode, Danny a confronté Aaron pour avoir essayé d’embrasser Lucinda et a exigé « un certain respect » – déclenchant une rivalité et un triangle amoureux.

Lucinda a ressenti le besoin de le faire dévier, tandis qu’un Danny furieux se sentait irrespectueux et tirait Aaron de côté pour l’affronter.

Danny a déclaré: « Ne pensez-vous pas que j’ai besoin d’un peu de respect. Je ne suis même pas ici depuis 24 heures.

« Je sais que tu dois faire ce que tu as à faire mais baise-moi mec. Tu n’as aucune loyauté envers moi mais je mérite un peu de respect. »

3 La fille a applaudi quand Kaz a embrassé Aaron Crédit : ITV

Love Island continue le lundi 19 juillet à 21h sur ITV2.