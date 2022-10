Aaron Danks mène Aston Villa hors des ténèbres avec 4-0 Brentford Thrashing

Le patron intérimaire Aaron Danks a pris un départ fulgurant avec Aston Villa quand ils ont mis leur mauvais début de saison en Premier League derrière eux avec une victoire rugissante 4-0 contre Brentford lors de son premier match en charge samedi.

Danks, qui a remplacé Steven Gerrard après son limogeage jeudi à la suite d’une défaite 3-0 contre Fulham, a vu son équipe marquer trois fois au cours des 14 premières minutes alors qu’ils emportaient Brentford, avec le souvenir de leur lent départ.

«Je pensais que les garçons, dès les cinq premières minutes, ils ont joué avec intensité et ont soutenu cela. Je suis vraiment, vraiment satisfait du jeu et des performances », a déclaré Danks ravi à la BBC.

“En entrant dans le match, vous avez toujours un peu de nervosité et d’appréhension, mais au moment où j’étais sur la ligne de touche, j’étais juste concentré sur la performance. Voir les fans et les joueurs à la fin, c’était une sensation agréable.

Le match avait un peu plus d’une minute lorsque Villa est passé devant par Leon Bailey, et il y avait un peu de satisfaction supplémentaire dans la manière du but pour l’entraîneur, qui a travaillé comme assistant de Vincent Kompany à Anderlecht avant de rejoindre Villa.

“C’était un coup franc vraiment bien travaillé sur le terrain d’entraînement pour le premier but, donc merci au personnel pour cela et aux joueurs pour l’avoir exécuté”, a expliqué Danks.

Après une semaine mouvementée au club, la performance de son équipe était nettement différente de leurs efforts souvent lents sous Gerrard, mais Danks ne serait pas attiré par son propre avenir.

“On m’a demandé de diriger l’équipe pour le moment, et je continuerai à le faire et j’avancerai lundi matin pour préparer l’équipe au fur et à mesure, et jusqu’à ce que j’entende le contraire, c’est toute la concentration et l’énergie là-dessus”, a-t-il déclaré. .

