Aaron Chalmers a expliqué ce que c’est que de devenir papa pendant le verrouillage.

La star de Geordie Shore, 33 ans, a accueilli son fils Romeo en avril de l’année dernière, et sa partenaire Talia Oatway doit donner naissance à leur deuxième enfant en mai.

Aaron admet qu’il a lutté avec le stress lié au fait de s’occuper d’un nouveau-né – en particulier pendant une pandémie.

Et peu importe combien de fois vous êtes averti de nuits blanches, Aaron admet que c’est ce qui l’a « détruit ».

L’ancienne star de la télé-réalité dit que ne pas pouvoir compter sur le réseau de soutien de la famille et des amis en raison des restrictions de Covid a rendu la parentalité encore plus difficile.









«Ce fut définitivement une année difficile, avec tout ce qui se passe avec Covid et les verrouillages», a-t-il expliqué.

«Depuis la naissance de Romeo, je suis très occupé à faire des choses que je n’avais jamais faites auparavant, comme changer les couches et faire des tétées de nuit et tout ce qui vient avec un nouveau-né.

Aaron a admis que «rien ne vous prépare» à la façon dont un mode de vie différent d’un parent mène à celui d’un célibataire.









« J’ai été beaucoup plus fatigué et stressé, mon esprit a fait des heures supplémentaires et ça a été beaucoup de choses à faire », a-t-il ajouté.

Avec sa partenaire Talia qui doit accoucher à nouveau en mai, cette année devrait être encore plus occupée pour papa adoré.

Bien que Romeo fût leur premier enfant ensemble, Talia est déjà une fière maman fille Siennah issue d’une relation précédente – ce qui signifie qu’elle connaît son chemin autour des couches et des pleurs sans fin.







Il a ajouté: «De toute évidence, l’année dernière a été difficile pour tout le monde, mais avoir Romeo était incroyable et nous sommes impatients qu’un autre bébé Chalmers arrive bientôt.

«Nous sommes toujours bloqués et personne ne sait quand cela va se terminer, mais vous espérez que les choses vont bientôt s’améliorer.»

