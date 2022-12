Aaron Chalmers de Geordie Shore en état de choc s’est séparé de sa petite amie Talia des mois après la naissance de son troisième bébé

Aaron Chalmers et Talia Oatway de GEORDIE Shore se sont séparés après cinq ans ensemble.

Le couple, qui partage trois enfants, a mis fin à leur relation plus tôt cette semaine après une série de disputes.

Instagram

Aaron Chalmers et Talia Oatway se sont séparés après cinq ans ensemble[/caption]

Instagram

Une source a déclaré que les trois enfants qu’ils partagent sont “une priorité” pour le duo alors qu’ils se séparent[/caption]

Des initiés ont déclaré que Talia, 30 ans, quittait la maison qu’elle partageait avec Aaron, 35 ans, et leurs enfants pour un nouveau départ.

Une source a déclaré: “Aaron et Talia ont rompu pour de bon.

«Ils ont trois enfants ensemble qui sont une priorité pour eux, mais en tant que couple, cela ne fonctionne tout simplement pas.

« Talia et Aaron ont ramé et finalement ils ont décidé qu’ils ne pouvaient pas continuer.

EN SAVOIR PLUS SUR AARON ‘mon petit soldat’ Le fils du bébé de la star de Geordie Shore, Aaron Chalmers, transporté d’urgence à l’hôpital CHOSE DE RIVE Les débuts en boxe de la star de Geordie Shore Chalmers CONFIRMÉS après un retard pour une fracture du nez

« Après quelques discussions, Talia a pris la décision de quitter la maison familiale.

« Elle a raconté aux gens ce qui s’est passé entre eux et est soutenue par sa famille et ses amis.

“Ce ne sera facile ni pour l’un ni pour l’autre, mais aussi difficile que cela puisse être, Aaron et Talia savent qu’ils ne peuvent pas continuer.”

Le combattant professionnel en cage Aaron et Talia ont commencé à se fréquenter en 2017.





Le couple a accueilli leur troisième fils, Oakley, en août.

Aaron et Talia ont également Roméo, deux ans, et Maddox, 17 mois, ensemble.

Cela survient après que l’ancienne star de Geordie Shore a déclaré aux fans que son fils nouveau-né devait être transporté d’urgence à l’hôpital pour une opération d’urgence en septembre.

Oakley est né avec des problèmes de santé le mois dernier et devra faire face à une série de chirurgies au cours des deux prochaines années.

Bien qu’il ait d’abord quitté l’hôpital, après avoir eu du mal à respirer, le bébé d’Aaron est revenu pour subir sa première opération plus tôt que prévu.

L’ancienne personnalité d’Ex on the Beach a déclaré que c’était un succès, mais a ajouté: “Ce sera un long chemin pour mon petit soldat.”

Il a dit: “Première opération hier pour le petit homme !!

“Ce 1 est arrivé de manière si inattendue mais l’opération s’est bien déroulée et il respire normalement maintenant grâce à des tubes dans le nez !!

“Cela va être un long chemin pour mon petit soldat, mais chaque opération qu’il a le rend un peu meilleur, nous avons ceci, ma petite maman et mon petit papa ensoleillés et vos frères et sœurs peuvent attendre de vous ramener à la maison.”

Instagram

Le duo a mis fin à leur relation plus tôt cette semaine après une série de disputes[/caption]

Instagram

Aaron et Talia ont également Roméo, deux ans et Maddox, 17 mois, ensemble[/caption]

Instagram

Le couple a accueilli leur troisième fils, Oakley, en août[/caption]