Aaron Carter: les stars de la musique rendent hommage au chanteur de 34 ans alors que la cause du décès fait l’objet d’une enquête | Actualités Ents & Arts

Les stars de la musique ont rendu hommage au chanteur Aaron Carter après sa mort à l’âge de 34 ans.

L’ancien enfant star et frère de Nick Carter, membre des Backstreet Boys, aurait été retrouvé mort dans un bain chez lui en Californie samedi.

Sa cause de décès fait l’objet d’une enquête, a déclaré son représentant à Sky News.

Image:

Aaron Carter photographié en 1999



Les hommages du monde de la musique ont afflué pour Carter, dont le fils Prince est né en 2021.

L’actrice et chanteuse Hilary Duff, qui a joué avec Carter dans la série Disney Channel Lizzie McGuire, a publié un hommage sur Instagram, écrivant: “Pour Aaron – je suis profondément désolé que la vie ait été si difficile pour vous et que vous ayez dû lutter pour- devant le monde entier.

“Tu avais un charme qui était absolument effervescent… mon garçon est-ce que mon moi d’adolescent t’aimait profondément.

“Envoyer de l’amour à votre famille en ce moment. Reposez-vous tranquillement.”

Le boys band américain New Kids On The Block a partagé une photo en noir et blanc de Carter et a écrit sur Twitter : “Nous sommes choqués et attristés par le décès soudain d’Aaron Carter.

“Envoi de prières à la famille Carter. Repose en paix, Aaron.”

L’auteur-compositeur Diane Warren a tweeté: “La célébrité à un jeune âge est souvent plus une malédiction qu’une bénédiction et y survivre n’est pas facile. RIP Aaron Carter.”

Le comédien Loni Love s’est souvenu d’avoir rencontré Carter en 2018 et l’a décrit comme “drôle, talentueux et cool”.

Elle a ajouté : “Je sentais qu’il essayait… il essayait vraiment d’être heureux. Je suis désolée d’apprendre son décès… Condoléances à sa famille et à ses fans”.

Image:

Nick et Aaron Carter ensemble en 2006



L’acteur Lou Diamond Phillips a décrit Carter comme un “jeune homme doux et au bon cœur”.

La star de Disney Channel, Christy Carlson Romano, a ajouté: “Incroyablement triste du décès d’Aaron Carter. Mes pensées et mes prières vont à ses amis et à sa famille.”

Carter, qui a eu deux succès dans le top 10 britannique avec Crush On You et Crazy Little Party Girl, est passé au rap dans ses dernières années, se débarrassant de son image d’enfant star avec un certain nombre de tatouages ​​​​faciaux.

Image:

Photo : AP



Sa relation avec ses frères et sœurs a été tendue au fil des ans et en 2019, son frère Nick a déposé une ordonnance d’éloignement contre lui, alléguant qu’il avait menacé de tuer sa femme enceinte et son enfant à naître.

Carter avait également des antécédents de condamnations pour drogue et aurait été en cure de désintoxication à plusieurs reprises.