Aaron Carter décède à 34 ans dans sa maison californienne

Aaron Carter est décédé à seulement 34 ans. TMZ a confirmé au département du shérif du comté de Los Angeles qu’Aaron avait été retrouvé mort samedi chez lui à Lancaster, en Californie.

Le point de vente rapporte que les forces de l’ordre ont reçu un appel au 911 à 11 heures samedi indiquant qu’un homme s’était noyé dans la baignoire. Plusieurs sources ont confirmé que l’homme en question était le chanteur et il a été rapporté plus tard que son gardien de maison avait trouvé son corps sans vie.

Des détectives des homicides ont été dépêchés sur les lieux, mais aucune information ou preuve d’acte criminel n’a été mentionnée. TMZ a obtenu une photo des voitures des shérifs et des ambulanciers devant la maison d’Aaron avec la propriété entourée de ruban adhésif.

La fiancée d’Aaron, Melanie Martin a fait une déclaration samedi soir au sujet de la tragédie.

“Mon fiancé Aaron Carter est décédé. J’aime Aaron de tout mon cœur et ça va être un voyage pour élever un fils sans père. Veuillez respecter la vie privée de ma famille alors que nous acceptons la perte de quelqu’un que nous aimons beaucoup. Nous sommes encore en train d’accepter cette triste réalité. Vos pensées et vos prières sont grandement appréciées.

Comme de nombreux fans l’ont déclaré, Aaron Carter a marché pour que des artistes comme Justin Bieber puissent courir. À la fin des années 1990, il a frappé la scène musicale en tant que chanteur pop, sortant quatre albums studio. Il n’avait que 9 ans lorsqu’il a sorti son premier album éponyme en 1997.

Après beaucoup de succès avec son premier album qui s’est vendu à un million d’exemplaires, le deuxième album d’Aaron, “Aaron’s Party”, a triplé ce nombre. Le succès majeur lui a valu des rôles de habitué de Nickelodeon.

Alors qu’il était frais et nouveau dans l’industrie, il a reçu beaucoup d’informations de son frère aîné Nick Carter, qui faisait partie du groupe de garçons extrêmement populaire, le Backstreet Boys.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Nick s’est rendu sur Instagram pour partager un message sincère sur son frère et leur relation.

Les hommages d’autres membres de la famille et de célébrités ont afflué sur les réseaux sociaux une fois la nouvelle tragique publiée.

Sa sœur jumelle, Angel Carter a écrit : « À ma jumelle… Je t’aimais au-delà de toute mesure. Tu vas beaucoup nous manquer », a-t-elle commencé. “Mon drôle et doux Aaron, j’ai tellement de souvenirs de toi… et je promets de les chérir.”

Angel a ajouté : « Je sais que tu es en paix maintenant. Je te porterai avec moi jusqu’au jour où je mourrai et te reverrai. 💔.”

Hilary Duff a également écrit un hommage touchant à son ex-petit ami Aaron Carter.

“Pour Aaron, je suis profondément désolé que la vie ait été si difficile pour vous et que vous ayez dû lutter devant le monde entier”, a écrit l’alun de “Lizzie McGuire”, via Instagram.

Les deux ont commencé à se fréquenter en 2000 à l’âge de 13 ans. Le cycle amoureux a duré par intermittence pendant trois ans, mais a finalement pris fin pour de bon après un tristement célèbre triangle amoureux avec Lindsay Lohan.

Après des années à s’accrocher au passé, il est passé à autre chose et a rencontré Melanie Martin. Ils se sont fiancés en 2020 et ont accueilli un fils nommé Prince en 2021.

Alors qu’il semblait que sa vie était sur une voie plus saine, à huis clos, il luttait toujours contre la dépendance et les traumatismes familiaux au cours des dernières années de sa vie.

Il est allé plusieurs fois en cure de désintoxication mais a malheureusement perdu sa bataille contre les abus samedi matin. Nos condoléances vont à sa famille, ses amis en deuil et ses fans.