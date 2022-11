Aaron Carter, chanteur et Onetime Teenage Sensation, décède à 34 ans

Aaron Carter, le chanteur et acteur qui est brièvement devenu une sensation adolescente au début des années 2000 et qui était connu pour la chanson à succès “I Want Candy”, a été retrouvé mort samedi à son domicile de Los Angeles. Il avait 34 ans.

Taylor Helgeson, un représentant de Big Umbrella, une société de gestion de divertissement, a confirmé la mort de M. Carter mais a refusé de commenter la cause du décès.

Le département du shérif du comté de Los Angeles a répondu à un appel au domicile de M. Carter à Lancaster, en Californie, samedi et a trouvé une personne morte à la résidence, selon l’adjointe Alejandra Parra, porte-parole du département du shérif. Les responsables ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas encore confirmer qu’il s’agissait de M. Carter.

M. Carter, qui a sorti son premier album à 9 ans et le populaire album “Aaron’s Party (Come Get It)” à 12 ans, est devenu un incontournable de la programmation et des magazines pour adolescents et a fait des apparitions dans des émissions comme “Lizzie McGuire”.