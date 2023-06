Aaron Boone partage une perspective délirante sur les performances récentes des Yankees

Aaron Boone a maintenu la confiance dans son équipe au milieu de leur récent dérapage. Sa déclaration n’a que peu de sens.

Les Yankees de New York, une fois de plus en proie à des blessures, ont perdu quatre matchs de suite et sept de leurs 10 derniers matchs. Au lendemain de la défaite 4-1 de dimanche contre le rival des Red Sox de Boston, les Yanks ont maintenant 39-33 et 5,5 matchs de retard sur Baltimore. pour la deuxième place dans le très compétitif AL East.

Aaron Judge continue de manquer de temps après s’être blessé à la cheville contre les Dodgers il y a quelques semaines. Ce n’est que le dernier et le plus important d’une longue série de revers auxquels New York a été confronté cette saison.

Même ainsi, le talent sur la liste est indéniable. Les Yankees, comme d’habitude, ont l’une des masses salariales les plus élevées du baseball. Alors pourquoi l’équipe n’est-elle pas performante ?

Eh bien, si vous demandez au manager Aaron Boone… l’équipe est effectuer (???).

Aaron Boone défend les Yankees de New York malgré le jeu horrible de l’équipe

Quoi?

Aaron Boone semble encourager le bon état d’esprit dans les grandes lignes : ne soyez pas trop haut ou trop bas, continuez à vous battre au marbre et les victoires finiront par suivre. Et bien sûr, c’est l’approche que chaque équipe devrait avoir – surtout si cette équipe veut concourir au plus haut niveau.

Les Yankees ont le personnel pour concourir au plus haut niveau. Ce groupe est un aspirant au championnat. Mais les résultats ne sont pas là pour le moment et non, l’équipe ne joue pas bien. Les Red Sox ont tenu les Yanks à un point dimanche soir; il est venu dans la première manche. Les Yankees sont restés sans but pendant huit manches consécutives pour terminer le match, ce qui a couronné un balayage de la série.

Boone a toujours pris des mesures comiques extrêmes pour soutenir ses joueurs. Il n’a aucun problème à se faire virer d’une quantité historique de matchs si cela signifie que ses joueurs sont excités et disponibles pour jouer. Mais la positivité et le soutien de vos joueurs ne peuvent pas aller plus loin ; parfois une véritable introspection et une autocritique sont nécessaires. Les Yankees doivent mieux jouer et c’est le travail de Boone d’allumer le feu sous eux.

La saison MLB est la plus longue du sport professionnel américain. Il est naturel pour une équipe de subir des accalmies au cours de 162 matchs, surtout lorsqu’il y a des blessures. Il est bien trop tôt pour que les Yankees paniquent, mais le groupe doit livrer des résultats dans la colonne des victoires. Les victoires morales ne comptent pas au classement.