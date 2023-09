Aaron Boone éclate devant l’arbitre du marbre contre Toronto, le microphone capte l’audio

Les Yankees de New York n’ont pas grand-chose à jouer à ce stade de la saison, mais Aaron Boone est plus dynamique que jamais dans ses fonctions de manager.

Boone a été expulsé du match de mercredi soir contre Toronto, et le microphone de l’arbitre du marbre Lance Barrett a eu vent de la vive dispute de Boone.

« Il passe une sacrée nuit ! » Boone a dit sarcastiquement à l’arbitre, en désignant le receveur de l’équipe adverse.

« Je sais que tu as la plus grande zone de la ligue. Tu dois le savoir aussi! »

Le microphone s’est coupé avant que Boone ait terminé sa tirade, mais plusieurs autres jurons ont été entendus avant qu’il ne soit forcé de quitter l’abri et d’entrer dans le club-house.

Il s’agit de la septième expulsion du manager des Yankees cette saison, qui est à égalité pour le plus grand nombre dans les majors.

Les choses ont progressivement empiré pour New York à partir de là, puisque l’équipe a perdu 6-1 à domicile. Mais s’il y a quelque chose que les fans des Yankees peuvent retenir du match, c’est bien cette phrase mémorable de Boone.

Yankees de New York

