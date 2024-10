Aaron Boone dit que Juan Soto « aime » passer du temps avec les Yankees alors que l’agence libre se profile avant l’ALDS

NEW YORK — L’as des Yankees de New York, Gerrit Cole, était assis devant une salle remplie de journalistes et de caméras de télévision un jour avant le début du premier match de la série de divisions de la Ligue américaine contre les Royals de Kansas City. On venait de lui poser une question à laquelle il n’avait jamais pensé auparavant.

Y a-t-il une pression supplémentaire pour remporter une Série mondiale cette année puisqu’il n’y a aucune garantie que le voltigeur vedette de droite Juan Soto ne partira pas via une agence libre cet hiver ?

Cole s’arrêta un instant.

« J’ai simplement apprécié ça, surtout depuis que nous l’avons », a-t-il déclaré. « Et il ne peut aller nulle part pour le moment. »

Ce n’était pas la seule fois où l’avenir de Soto était évoqué quelques heures seulement avant le plus gros match de la saison des Yankees. Le tirage au sort imminent pour ses services, qui pourrait atteindre 500 millions de dollars, a été un sujet brûlant.

Le manager Aaron Boone en a parlé. Soto en a discuté. Le voltigeur de centre Aaron Judge a réfléchi à ce que cela a été de frapper derrière le cogneur né en République dominicaine pendant toute une saison régulière.

« Oh », a déclaré le juge, « ça a été un régal. »

Soto, qui aura 26 ans la saison prochaine, vient de terminer peut-être la saison régulière la plus productive de sa carrière – et au moment idéal.

En 157 matchs, il a réussi un sommet en carrière de 41 circuits tout en menant la ligue pour les points marqués (128), avec une frappe de 0,288 et avec 109 points. Son .988 OPS était le troisième meilleur des majors derrière Judge et Shohei Ohtani des Dodgers de Los Angeles, les favoris présumés des MVP de l’AL et de la Ligue nationale.

Les Yankees feront partie des nombreuses équipes qui se battent pour donner à Soto un contrat qui pourrait établir un record pour un joueur de position. La semaine dernière, L’Athlétisme a rapporté en exclusivité que Soto avait rencontré en privé le propriétaire Hal Steinbrenner en juillet et que les deux hommes avaient discuté de la façon dont Soto avait apprécié son séjour dans le Bronx et de ce qui, le cas échéant, pourrait être amélioré du point de vue d’un joueur. L’AthlétismeTim Britton de , a récemment prévu que Soto pourrait conclure un accord d’une valeur de 560 millions de dollars.

« Je pense qu’il aime être ici », a déclaré Boone, « et faire partie de cette équipe et savoir ce qui est en jeu et ce qu’il a l’opportunité de faire. »

Vraiment? Pourquoi Soto aime-t-il faire partie des Yankees ?

« J’interagis avec lui tous les jours à un certain niveau », a déclaré le manager. « Et pour moi, il semble qu’il ait apprécié son séjour ici.

« J’apprécierais probablement mon temps aussi si je sortais avec cet ensemble de compétences chaque jour. Le regarder interagir avec ses coéquipiers et simplement observer sa facilité avec laquelle il se déplace dans la pièce. Et à mon avis, le (confort) qu’il a dans notre chambre, c’est ce qui me le dit.

Un avant-goût de #post-saison dans le Bronx pour Juan Soto, raconté par Nick Swisher 🗽 pic.twitter.com/Un68g8dMji – MLB (@MLB) 4 octobre 2024

On a demandé à Soto si l’évaluation de Boone était correcte. Il n’a pas dit non.

« J’ai apprécié mon séjour ici », a déclaré Soto. « C’est toujours formidable de faire partie d’une équipe gagnante. Je dirai cela. C’est toujours amusant de faire partie d’une équipe gagnante avec un groupe gagnant. C’est la seule chose que nous voulons entendre, c’est gagner. Je pense que c’est ce que chaque joueur attend avec impatience toute sa vie, toute sa carrière. Juste pour faire partie d’une équipe gagnante.

Soto a ajouté qu’il ne pensait pas à son agence libre même si ce n’était que dans un mois.

« Pour l’instant, a-t-il déclaré, nous sommes concentrés sur les séries éliminatoires. Nous avons parlé d’essayer d’obtenir un autre championnat pour faire de notre mieux ensemble.

Le juge a déclaré que ce qu’il retenait le plus de jouer avec Soto était à quel point il l’avait aidé au marbre. Le juge a déclaré que Soto voit régulièrement de nombreux lancers et que ses adversaires lui lancent leurs meilleurs trucs. Tout cela donne au juge un aperçu de la façon dont ce lanceur pourrait l’attaquer lorsque ce sera son tour au marbre.

« C’est tout simplement le joueur d’équipe ultime », a déclaré Judge, « le gars ultime que vous voulez là-haut au sommet de votre alignement. J’ai hâte de frapper derrière lui pendant un moment en séries éliminatoires.

Boone a rappelé sa première conversation avec Soto en tant que membre des Yankees.

C’était peu de temps après que l’équipe l’ait acquis des Padres de San Diego en décembre. Boone a appelé Soto depuis sa maison dans le couloir à l’extérieur de sa chambre. Depuis lors, a déclaré Boone, Soto n’a fait que se rapprocher davantage des Yankees.

« J’ai développé une appréciation pour son amour du jeu, comme vous pouvez le constater, et évidemment, il a simplement été un très bon coéquipier et une très bonne personne dans notre (club-house) », a déclaré Boone. « Il est évidemment arrivé ici avec beaucoup d’attention et toute l’attention qui accompagne son statut d’agent libre à la fin de l’année, et vous n’avez jamais ressenti cela. Il s’agissait de faire partie de cette équipe, et il s’y intègre parfaitement. Cela a été très amusant d’apprendre à le connaître et de voir à quel point il se soucie de son métier.

Boone et les Yankees auront-ils la chance de connaître Soto au-delà de cette saison ? Même avant le match le plus important des Yankees, c’était une question qui était aussi importante que toute l’année.

(Photo : Luke Hales/Getty Images)