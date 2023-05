Aaron Boone des Yankees suspendu 1 match par la MLB pour conduite envers les arbitres

Le manager des Yankees, Aaron Boone, s’est vu infliger une suspension d’un match à la suite de sa dernière expulsion et a admis que ses arguments avaient peut-être créé une image dans l’esprit des arbitres.

« Eh bien, je pense que j’ai mérité cette réputation », a-t-il déclaré vendredi avant que la Ligue majeure de baseball ne le suspende pour un match et ne lui inflige une amende.

Michael Hill, vice-président senior de la MLB pour les opérations sur le terrain, a fait cette annonce. La MLB a déclaré que la discipline était « pour sa conduite récente envers les arbitres des ligues majeures, y compris les actions suite à son expulsion du match de jeudi soir contre les Orioles de Baltimore ».

Boone n’a pas participé au match d’ouverture de la série de vendredi soir contre San Diego, lorsque l’entraîneur de banc Carlos Mendoza a pris la relève en tant que manager,

Boone a été expulsé pour la quatrième fois de la ligue majeure cette saison, le plus parmi les managers de la ligue majeure, lorsqu’il s’est mis en colère contre la zone de frappe d’Edwin Moscoso lors d’une défaite 3-1. Boone a levé quatre doigts tout en se disputant au milieu de la troisième manche, signalant que Boone pensait que l’arbitre du marbre avait raté quatre lancers.

Boone était également en colère. Moscoco s’est éloigné pendant la dispute et l’arbitre du premier but Chris Guccione, le chef d’équipe, s’est tenu entre les deux lorsque Boone a tenté de réengager Moscoso. Boone s’est peut-être fait cracher sur un arbitre en se disputant.

« Est-ce que je pense que cela mène à un crochet rapide? Pas nécessairement », a déclaré Boone. « Peut-être que je délire et que j’ai fait plus que je ne le pense. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais, non, je ne pense pas que je suis ciblé par les arbitres qui entrent, comme s’ils n’allaient pas tolérer certaines choses. Je pense que je suis traité équitablement. «

Les quatre éjections de Boone cette année sont une de plus que David Bell de Cincinnati et Oliver Marmol de St. Louis. Boone a mené les majors avec neuf la saison dernière, alors qu’aucun autre manager n’en avait plus de cinq.

« Je pense qu’il y a probablement un biais occasionnel qui existe », a déclaré Boone. « Nous sommes des êtres humains. Je suis sûr que certaines personnes n’aiment pas entendre parler de moi. »

Boone a été expulsé contre Cleveland le 12 avril, contre Toronto le 15 mai et contre Cincinnati dimanche

Ses 30 expulsions sont sixièmes parmi les managers actuels, même si ses 720 matchs entrant vendredi étaient bien inférieurs à ceux qui ont plus d’éjections : Bruce Bochy (78 en 4 081 matchs), Bob Melvin (55 en 2 830), Terry Francona (47 en 3 509) , Bud Black (35 sur 2 283) et Buck Showalter (34 sur 3 282).

Boone est en moyenne une éjection tous les 25 matchs, un rythme beaucoup plus rapide que Bochy et Melvin (52), Black (65), Francona (75) et Showalter (97).

Bell a eu 23 éjections en 596 matchs, une moyenne d’une par 26 matchs.

« Je n’aime pas que cela se soit produit plusieurs fois cette semaine, et j’aimerais ne pas être éjecté et j’espère pouvoir commencer une longue série de non-éjection », a déclaré Boone. « Je n’ai pas nécessairement peur de le faire, mais non, ce n’est pas mon intention d’être éjecté et je ne le veux pas. Et j’espère que je ne le ferai pas avant un moment. »

Reportage de l’Associated Press.

