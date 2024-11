Aaron Bergunder de Stocksy explique comment les créatifs abandonnent la perfection raffinée

Depuis que les professionnels de la création ont commencé à passer des outils analogiques aux outils numériques dans les années 1980 et 1990, nos outils sont devenus de plus en plus sophistiqués. Cela a été, dans l’ensemble, plutôt génial, nous évitant des tâches fastidieuses et répétitives et nous donnant plus de temps pour être vraiment créatifs et originaux.

Mais à quel moment la commodité commence-t-elle à devenir un problème ? Certes, l’essor de l’intelligence artificielle et la capacité de créer des illustrations et même des vidéos à partir d’invites textuelles ont donné à beaucoup d’entre nous une réflexion.

Même si ces outils sophistiqués offrent des possibilités illimitées, on a aussi le sentiment qu’ils nous privent de notre créativité alors que tout commence à se ressembler. Ainsi, une tendance contre-intuitive émerge alors que nous voyons de plus en plus de professionnels créatifs adopter des outils et des processus plus simples qui rappellent une période antérieure.

À l’avant-garde de ce mouvement se trouve Stockyla coopérative d’artistes qui révolutionne l’industrie des médias sociaux en privilégiant l’authenticité à la perfection. Nous avons discuté avec Aaron Bergunder, concepteur UX chez Stocksy, pour en savoir plus.

Le pouvoir de limitation

Grâce à son vaste réseau de contributeurs, Stocksy est idéalement placé pour observer et suivre les évolutions des processus créatifs. C’est certainement une preuve de cette nouvelle tendance qui s’éloigne du perfectionnisme et se dirige vers l’authenticité.





















« Par exemple », note Aaron, « nous avons assisté à un grand regain de popularité des appareils photo argentiques jetables et des appareils photo numériques de poche des débuts ; à la fois notre communauté d’artistes télécharge davantage et nos clients designers accordent davantage de licences pour leur travail. »

Cela va au-delà du fait d’aimer le rétro pour le plaisir du rétro. « Il y a une libération consciente du contrôle dans ces formats », suggère Aaron. « Ils invitent au risque et à la chance dans le processus créatif. » Selon lui, cela reflète une volonté de renouer avec les aspects bruts et organiques de la créativité.

« C’est passionnant de voir des artistes redécouvrir cette approche lo-fi », s’enthousiasme-t-il. « Et nous voyons comment ces processus plus simples peuvent injecter une nouvelle énergie à la fois dans l’art et dans les récits que les clients construisent avec. En abandonnant un certain contrôle, les créatifs explorent des façons de raconter des histoires plus instinctives et plus pertinentes, ce que nous soutenons sans réserve chez Stocksy. « .

Cela contraste fortement avec l’obsession numérique actuelle du monde, et Aaron pense que ce n’est pas une coïncidence. « Il y a une méfiance croissante à l’égard du techno-saviorisme, accompagnée d’une redécouverte collective de la joie dans les plaisirs simples », dit-il. « C’est incroyablement spécial de recevoir une carte postale, mais chaque e-mail est un fardeau. »





























Il souligne cependant que cette attitude de limitation ne consiste pas à rejeter la technologie en bloc, mais plutôt à trouver le point idéal où la créativité s’épanouit. « Par exemple, les jeux vidéo peuvent encore utiliser un ou deux boutons mais être riches à jouer et réussis », souligne-t-il. « Untitled Goose Game me vient à l’esprit. Et même s’il n’a pas plu à tout le monde, l’enthousiasme suscité par la nature saine, non filtrée, limitante et immédiate de BeReal a puisé dans quelque chose de rafraîchissant que les applications sociales de plus en plus complexes ont toutes perdues. »

La narration plutôt que la perfection

Alors, comment faire face à ce paysage changeant ? Stocksy a fait en sorte de s’adapter tout en maintenant son engagement envers la qualité.

« Le contenu créé sur smartphone peut souvent avoir une résonance émotionnelle et une familiarité que les reflex numériques et les formats haut de gamme ont du mal à atteindre », note Aaron. « Nous mettons désormais l’accent sur la narration plutôt que sur la perfection, en encourageant les créatifs à utiliser les outils avec lesquels ils sont à l’aise, plutôt que d’être obsédés par les spécifications techniques au niveau de la diffusion. »





























Plus largement, Stocksy reconnaît que la démocratisation des outils créatifs via des plateformes comme TikTok a transformé le paysage de la création de contenu visuel. Plutôt que de résister à ce changement, il l’a adopté, reconnaissant les nouvelles perspectives que ces nouvelles voix apportent.

« Il y a un potentiel incroyable dans ces voix inouïes : des artistes qui arrivent à la table avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et qui enfreignent souvent les règles des médias traditionnels », explique Aaron. « C’est passionnant de voir comment ils utilisent de nouveaux outils, parfois d’une manière pour laquelle ils n’ont pas été conçus, pour repousser les limites de ce à quoi peut ressembler le travail créatif. »

Modèle coopératif

Tout cela correspond parfaitement à l’approche de Stocksy visant à démocratiser la créativité à travers son modèle coopératif. Contrairement aux agences boursières traditionnelles motivées par la maximisation des profits, la structure de Stocksy garantit que chaque contributeur a une voix dans la direction de l’entreprise.

« Notre coopérative nous sensibilise beaucoup plus à la justice et à l’équité », souligne Aaron. « Fournir un portefeuille géant ou créer les actifs les plus populaires ne vous accorde pas un traitement préférentiel. Tout contributeur peut réussir ici en créant des images qui trouvent un écho auprès des gens. »

Cette approche démocratique s’étend également à l’indemnisation. Avec 50 à 75 % des droits de licence reversés directement aux artistes, le modèle de Stocksy remet activement en question les normes de l’industrie qui sous-évaluent souvent le travail créatif. De plus, Stocksy ne classe pas les contributeurs et ne divise pas sa collection en niveaux de valeur, ce qui constitue une position radicale dans une industrie souvent obsédée par les hiérarchies.

Regarder vers l’avenir

Alors que l’industrie créative continue d’évoluer, le modèle coopératif de Stocksy la positionne bien pour s’adapter et devenir un leader. « Notre coopérative bénéficie du fait qu’elle est un microcosme de l’industrie et qu’elle est conçue pour s’auto-adapter », explique Aaron. « Le pouvoir de changement est entre les mains de nos membres, de sorte que, à mesure que la culture et les normes changent, nous pouvons collectivement les respecter ou les diriger. »







































Pour les professionnels de la création qui cherchent à naviguer dans ce nouveau paysage, Aaron propose des conseils pratiques : « Ouvrez les photos de votre téléphone, accédez à votre album Favoris et demandez-vous vraiment ce qui vous a poussé à les marquer comme spéciales. ce sont les personnes, les lieux, les expériences et toutes ces significations contextuelles que nous attachons, et non les détails techniques, qui les rendent importants. »

Conclusion

Le message est clair : l’avenir de la créativité ne consistera pas à disposer des équipements les plus chers ou des logiciels les plus sophistiqués. Il s’agira d’une expression authentique, d’une narration significative et du courage de rompre avec les méthodes conventionnelles.

Pour les créatifs qui cherchent à rester pertinents dans ce paysage en évolution, Aaron suggère : « Jetez une clé dans vos normes et vérifiez votre envie instinctive de créer de la même manière, quel que soit le succès que cela a signifié. Avant de commencer à dessiner un logo, ouvrez un document et écrivez un paragraphe sur ce qu’il devrait être. Essayez de coller un concept à partir de photos avant de vous lancer dans l’illustration. Concevez cette icône avec du ruban électrique plutôt qu’avec votre outil Bézier et voyez quoi. en vient. »

Dans un monde où la technologie promet constamment de supprimer toutes les limites, ce conseil nous rappelle que parfois, la créativité la plus innovante vient du fait d’accepter les contraintes et de se concentrer sur ce qui compte vraiment : l’histoire que nous essayons de raconter et les émotions que nous essayons de transmettre. évoquer.