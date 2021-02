Aargh! Tampa reporte le festival des pirates de Gasparilla jusqu’en 2022

TAMPA, Floride (AP) – Depuis plus de 100 ans, Tampa a organisé une célébration de la tradition des pirates connue sous le nom de Gasparilla. Avast, mes amis, ce n’est pas pour être cette fois.

Ye Mystic Krewe de Gasparilla représentait la vieille garde de Tampa quand il a commencé l’événement en 1904, et est toujours à la barre aujourd’hui. L’événement de cette année a été reporté puis annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Le groupe dit maintenant que le prochain ne se tiendra qu’en janvier 2022.

Le défilé de Gasparilla attire chaque année des centaines de milliers de personnes alors que des perles et autres bibelots sont lancés depuis des flotteurs, certains ressemblant à des navires pirates et tirant des canons. Il longe Tampa Bay sur Bayshore Boulevard.

Le défilé comprend de la musique, des fanfares et beaucoup de joie. Certaines personnes, transformées en costume de pirate, crient même «Aargh!» ou peut-être, « Oui! »

Un point culminant est l’invasion simulée de Tampa par des membres «krewe» déguisés en pirates venant à terre d’un voilier entièrement gréé de 50 mètres, paré comme s’il venait du 18ème siècle. L’idée est qu’ils viennent «piller et piller» la ville.

« Après de nombreuses conversations avec les matches amicaux, nous sommes tristes d’annoncer que notre krewe restera au large jusqu’à ce que les mers se soient calmées et n’envahira pas les côtes de Tampa Bay en 2021 », a annoncé l’organisation. «Tenez compte de notre vœu, nous reviendrons en 2022!»

Il y a une soixantaine de «krewes» dans le défilé qui organisent également des événements caritatifs et sociaux toute l’année.

La mairesse de Tampa, Jane Castor, a également pesé, la langue fermement dans la joue, avec une déclaration en ligne faisant l’éloge de la décision d’annuler cette année.

«Maintenant, nous avons plus de temps ici, dans la ville de Tampa, pour fermer les écoutilles et déployer les canons, car il ne fait aucun doute que ces pirates ne vont pas bien chercher plus que la clé de la ville l’année prochaine! elle a écrit.

Les organisateurs disent que c’est l’un des plus grands défilés d’Amérique. Il était prévu pour avril de cette année, après que le plan initial ait été retardé en raison de la pandémie mondiale.

De nombreux autres grands événements ont été annulés ou reportés en raison du coronavirus, notamment les défilés de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans et ailleurs.

L’événement de Tampa porte le nom de Jose Gaspar, un pirate espagnol surnommé le «dernier des Buccaneers», d’où le nom de l’équipe de football des Tampa Bay Buccaneers, championne du Super Bowl.

À vrai dire, Gaspar aurait erré sur la côte du golfe de Floride avant sa mort, probablement vers 1821, lorsque l’Espagne a cédé la Floride aux États-Unis. On ne sait pas exactement qui il était réellement, mais l’histoire s’est installée à Tampa.

Le prochain défilé est maintenant fixé au 29 janvier 2022, précédé d’un défilé d’enfants le 22 janvier.

