Aaradhya Bachchan réagit à la performance de papa Abhishek Bachchan à l’IIFA 2022

Le 25 juin 2022, à 20h00 sur Colors TV, IIFA 2022 devrait être diffusé. On peut voir l’acteur Abhishek Bachchan danser sur la chanson Macha Macha Re de son film Dasvi dans une vidéo promotionnelle publiée sur le compte Instagram de l’IIFA. Pendant la représentation, l’épouse d’Abhishek, l’actrice Aishwarya Rai Bachchan, et leur fille Aaradhya Bachchan ont pu être vues en train de le soutenir.

Alors qu’Abhishek est montré en train de jouer dans la vidéo, Aishwarya l’applaudit et crie: “Tu berces ce bébé!” Plus tard, Abhishek lui envoie un baiser. Pendant la représentation d’Abhishek, Aishwarya et Aaradhya, qui étaient assis, ont également dansé. Plus tard, il quitte la scène et continue de se produire près des sièges d’Aishwarya et d’Aaradhya. Aaradhya répond: “C’était très très bien”, quand Maniesh Paul l’interroge sur la performance d’Abhishek.





Pour les non-initiés, Dasvi, un film avec Abhishek Bachchan, est sorti depuis plus de deux mois, mais son influence sur la vie des gens se fait encore sentir aujourd’hui. Abhishek a dépeint un politicien dans le film qui a passé et réussi son examen de classe 10 dans la quarantaine. Il a été révélé en avril que de nombreux détenus de la prison centrale d’Agra, où le film a été tourné, avaient été motivés par cela pour passer leurs examens. Douze prisonniers ont maintenant réussi les examens de classe 10 administrés par le conseil de l’UP avec brio. Alors que 9 des prisonniers ont réussi l’examen de 10e année, 3 ont réussi l’examen intermédiaire de 12e année.

Saluant leur merveilleuse réussite, la vedette principale Abhishek Bachchan a déclaré : « C’est merveilleux de voir l’effet positif d’un film auquel vous avez participé dans la vraie vie. Le mérite revient aux étudiants et à mon directeur, Tushar. Sa croyance dans le film et l’histoire qu’il voulait raconter. Cette nouvelle est plus importante que n’importe quel prix ou distinction que nous aurions pu recevoir en tant qu’équipe ».