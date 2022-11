Aaradhya Bachchan n’est plus une femme « pas si petite » ; Découvrez le message d’anniversaire de BFF Sikander Kher d’Abhishek Bachchan

La fille d’Aishwarya Rai Bachchan et d’Abhishek Bachchan, Aaradhya, a eu 11 ans. L’actrice s’est rendue sur les réseaux sociaux pour souhaiter sa petite fille. Maintenant, le meilleur ami d’Abhishek Bachchan, Sikander Kher, lui a souhaité. Il a posté quelques-unes de ses photos. Ce sont des photos en noir et blanc d’Aaradhya Bachchan. Il a écrit : “À cette dame pas si petite (plus)… Je te souhaite un très joyeux anniversaire ma fille chérie… Puisses-tu toujours être la rose dans la santé de tout le monde. Que Dieu te bénisse.” C’est un fait connu que Sikander Kher et Abhishek Bachchan sont des copains d’enfance. Tous deux ont grandi ensemble dans le même cercle d’amis.

Découvrez le post de Sikander Kher pour Aaradhya Bachchan

Aaradhya Bachchan est l’un des enfants vedettes les plus suivis. Plus tôt cette année, elle est devenue virale pour sa similitude frappante avec la rappeuse Blackpink Lisa Manoban. Avec leurs yeux écarquillés, leur frange et leur grande taille, ils se ressemblent. Aishwarya Rai Bachchan emmène Aaradhya avec elle à Cannes, et cette fois nous l’avons vue interagir avec Eva Longoria. C’est un fait connu qu’Aishwarya Rai Bachchan est une maman active. La dame a pris un long congé sabbatique car elle voulait être avec sa petite fille.

Aaradhya Bachchan était également présent sur les plateaux de Ponniyin Selvan. Il semble que la petite dame ait été terrassée par l’immense toile du film. Le cinéaste Mani Ratnam l’a également laissée aller en la laissant dire coupée pour l’une des scènes du film. Aishwarya Rai Bachchan a déclaré que c’était un privilège qu’aucun de ses acteurs n’avait, donc c’était vraiment spécial. Le film fait partie des hits et les fans sont impatients de voir Ponniyin Selvan 2. BollywoodLife souhaite à Aaradhya un très joyeux anniversaire !