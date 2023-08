Aaradhya Bachchan a l’air « mignonne » en se maquillant à l’école dans une vidéo virale, les internautes disent « qu’elle grandit avec grâce »

Les photos et vidéos d’Abhishek Bachchan et de la fille d’Aishwarya Rai Bachchan, Aaradhya Bachchan, deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux.

Petite-fille d’Amitabh Bachchan et de Jaya Bachchan et de la fille d’Abhishek Bachchan et d’Aishwarya Rai Bachchan, Aaradhya Bachchan est l’une des stars les plus populaires. Ses adorables photos avec ses parents deviennent souvent virales sur Internet. Maintenant, une dernière vidéo de son école a fait le tour des réseaux sociaux dans laquelle on la voit maquillée.

Aaradhya, née le 16 novembre 2011, est admise à la célèbre école internationale Dhirubhai Ambani de Mumbai, où étudient les enfants de plusieurs autres célébrités. Dans la vidéo virale, on la voit tenir un instrument musical tout en se préparant pour son événement scolaire avec ses amis et camarades de groupe.

Les internautes ont trouvé Aaradhya « vraiment mignonne » dans le clip, partagé par l’une de ses pages de fans, et l’ont bénie dans la section des commentaires. L’un d’eux a écrit : « Elle grandit avec grâce », tandis qu’un autre a ajouté : « Adorable, que Dieu bénisse et protège tous ces enfants alors qu’ils grandissent dans un monde perfide. » « Elle est mignonne, si douce avec un sourire innocent et de grands yeux magnifiques. Que Dieu la bénisse », a lu un autre commentaire.

Un utilisateur d’Instagram a également comparé Aaradhya à sa mère et a déclaré : « Elle est tellement Aishwarya », tandis qu’un autre souhaitait la voir avec les cheveux longs en écrivant : « Je ne comprends pas qu’elle soit si mignonne, pourquoi se couvrir le front avec une frange émoussée. Elle est toujours mignonne, mais je meurs d’envie de la voir dans de longues couches de cadrage de visage ».





Bien que l’enfant de 11 ans ait d’énormes pages de fans sur les réseaux sociaux, elle se fait souvent troller aussi. En décembre 2021, Abhishek a déclaré dans une interview qu’il pouvait accepter ceux qui le visaient car il était une personnalité publique, mais viser Aaradhya est totalement inacceptable et il ne le tolérera pas. « Je suis un jeu équitable, je suis une personnalité publique, ça va. Ma fille est hors de portée pour vous », avait déclaré l’acteur.

LIRE | Vidéo virale: Abhishek Bachchan révèle qu’une femme l’a giflé et lui a demandé d’arrêter de jouer après avoir regardé ce film