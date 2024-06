Aujourd’hui, une centaine de sondages à la sortie des urnes ont été publiés, chacun présentant des chiffres différents en fonction de ses intérêts et de ses attentes.

Cependant, nous disposons d’informations selon lesquelles seules deux organisations ont véritablement mené leurs enquêtes sur le terrain, tandis que les autres sont soit fausses, soit dérivées de discussions et de calculs en salle, issus de la collecte d’opinions auprès de personnes connues.

Les deux véritables enquêtes, selon les informations que nous avons reçues, sont Aaraa Mastan et Smart.

Il n’y a pas de différence significative entre les chiffres projetés par ces deux enquêtes, mais Aaraa a mentionné directement leurs chiffres, tandis que Smart a utilisé un symbole (+/-).



Alors que le sondage à la sortie d’Aaraa est réalisé par Mastan, comme tout le monde le sait, le sondage à la sortie des urnes pour Smart est donné par Lagadapati Madhusudan, le frère de Lagadapati Rajagopal.

Concernant les médias nationaux, aucun sondage à la sortie des urnes n’est authentique, car aucun n’a mené d’enquêtes sur le terrain, selon les rapports que nous avons reçus. Ainsi, tous les chiffres présentés sont fantaisistes et pourraient avoir uniquement pour but de plaire à une section pour les deux prochains jours.

Aaraa Mastan est considéré comme authentique non seulement en raison de ses antécédents, mais également pour avoir mentionné les noms de certains grands dirigeants du YCP qui vont perdre, montrant son approche impartiale malgré la conviction qu’il penche vers le YCP.

Il a dit que Vijay Sai Reddy allait faire face à la défaite et que des ministres comme Gudivada Amarnath et Roja perdaient également définitivement. Il a également prédit qu’Ambati Ramababu et Vidadala Rajni allaient faire face à des combats difficiles où les chances de gagner ou de perdre sont très proches. Il a également déclaré que Tammineni Sitaram allait perdre.

Le « Smart Exit Poll » de Lagadapati Madhusudan a également démontré sa position impartiale en projetant des chiffres qui ne plaisent pas complètement aux groupes TDP. Il a évoqué 93 pour l’Alliance mais avec le symbole (+/- 8), ce qui signifie que le score final pourrait aussi être 85, un chiffre perdant.

Dans le même temps, ce sondage à la sortie des urnes mentionnait que YCP aboutirait à 82 (+/- 8), ce qui signifie que même 90, un numéro gagnant, est possible. Cette sortie des urnes est donc présentée avec astucieuseté.

Bien que le sondage Smart Exit n’ait pas discuté du sort des candidats en lice pour l’Assemblée, le statut mentionné concernant les candidats du Lok Sabha correspond presque aux projections d’Aaraa Mastan.