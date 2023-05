AAPL, META, MU, PACW et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands pas dans le commerce avant commercialisation :

Pomme – Les actions du fabricant d’iPhone ont chuté d’environ 1% avant la commercialisation après que Loop Capital a déclassé les actions d’Apple pour les conserver à l’achat. Loop prédit que la société ne parviendra pas à ses prévisions de revenus trimestriels de juin, a déclaré la société dans une note lundi.

Méta – La société de médias sociaux a vu ses actions chuter de plus de 1% en pré-commercialisation après l’annonce que l’entreprise a été condamnée à une amende record de 1,2 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars) par les régulateurs européens de la confidentialité pour le transfert de données d’utilisateurs de l’UE vers les États-Unis The Irish Data Protection La Commission a également dit à Meta de suspendre « tout futur transfert de données personnelles » aux États-Unis. Meta a déclaré qu’il ferait appel de la décision et de l’amende.

Technologie Micron – Les actions du fabricant de puces américain ont chuté de plus de 4 % après que l’administration chinoise du cyberespace a interdit aux opérateurs d' »infrastructures d’information critiques » en Chine d’acheter des produits à Micron. D’autres stocks de puces ont également chuté, avec Advanced Micro Devices perdant 1,4 % et Nvidia glissant de près de 1 %.

PacWest — Les actions de la banque régionale étroitement surveillée ont augmenté de 3,5 % avant la cloche. La banque a vendu pour 2,6 milliards de dollars de prêts à la construction à une filiale de Kennedy-Wilson Holdings.

Nike , Casier à pied – Les actions de Nike et Foot Locker ont diminué de 1,5% et 2,4%, respectivement, dans les échanges avant commercialisation. Cette décision intervient après que les résultats médiocres de Foot Locker la semaine dernière ont suscité des inquiétudes chez d’autres détaillants de vêtements de sport. Foot Locker a raté le haut et le bas de son premier trimestre fiscal et a abaissé ses prévisions.

DraftKings — Les actions du stock de paris sportifs ont augmenté d’environ 3 % avant la cloche. UBS a rehaussé les actions à un achat à partir d’une notation neutre, affirmant que l’expansion sur de nouveaux marchés devrait alimenter la croissance.

Norfolk Sud , CSX — Les actions des chemins de fer ont ajouté respectivement 1,8 % et 1,5 % aux échanges avant commercialisation. Norfolk Southern a été mis à niveau par Citi pour acheter à partir du neutre, tandis que Wells Fargo a mis à niveau le stock en surpoids à poids égal. CSX a également été mis à niveau par Citi pour acheter.

Catalent — Les actions de la société pharmaceutique ont baissé de 2,5 % lundi matin. Catalent a été rétrogradé par JPMorgan à neutre de surpondéré vendredi, la société de Wall Street citant parmi ses raisons les problèmes de productivité actuels et les vents contraires macro. Les actions ont bondi de 15,6% lors de la séance de bourse précédente après que la société a partagé une mise à jour commerciale.

– Tanaya Macheel, Yun Li, Alex Harring, Hakyung Kim, Samantha Subin et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage.