A$AP Rocky se retire du festival iHeartRadio

A$AP Rocky a annoncé jeudi (19 septembre) qu’il ne se produirait plus au iHeartRadio Music Festival 2024 ce week-end à Las Vegas, Nevada.

« MALHEUREUSEMENT, JE SUIS TOMBÉ MALADE ET JE NE POURRAIS PAS JOUER AU @iheartfestival. JE SUIS DÉSOLÉ AUPRÈS DE MES FANS ET RECONNAISSANT À @iheartradio POUR L’OPPORTUNITÉ ! » a-t-il écrit sur son compte Instagram. Histoire Instagram. « J’AVAIS HÂTE DE VOUS INTERPRÉTER DE NOUVELLES MUSIQUES ! PROFITEZ DU SPECTACLE, LA PROGRAMMATION EST [fire emojis].”

Big Sean, Camila Cabello, Doja Cat, Dua Lipa, Gwen Stefani, Halsey, Hozier, Keith Urban, New Kids on the Block, Paramore, Shaboozey, The Black Crowes, The Weeknd, Thomas Rhett et Victoria Monét se produiront toujours à la T-Mobile Arena de Las Vegas le vendredi 20 septembre et le samedi 21 septembre, avec une apparition spéciale de Chris Martin de Coldplay.

Animé par Ryan Seacrest, cet événement rempli de stars mettra également en vedette AJ McLean, Flavor Flav, Jacoby Shaddix, Lance Bass, Paris Hilton, Tiffany Haddish, Hugh Evans, Joe Gatto, Tara et Hunter Woodhall en tant que présentateurs.

La performance désormais annulée de Rocky au festival iHeartRadio aurait pu inclure de nouvelles chansons de son quatrième album très attendu Ne sois pas stupidequ’il a révélé dans son récent Panneau d’affichage La sortie de l’album a été repoussée de sa date de sortie initiale du 30 août à cet automne. Il a expliqué plus tard sur X que « LES FUITES ET LES AUTORISATIONS D’ÉCHANTILLONS PERTURBENT L’ALBUM. ÇA FAIT 6 ANS ET JE VEUX FAIRE LE MEILLEUR ALBUM DE TOUS LES TEMPS. JE SUIS DÉSOLÉ POUR L’ATTENTE. » Il a sorti trois singles avant l’album au cours des deux derniers mois : « HIGHJACK » (avec Jessica Pratt), « Tailor Swif » et « Ruby Rosary » (avec J. Cole).