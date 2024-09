A$AP Rocky se retire du festival iHeartRadio Music 2024 — The Beat 92.5

A$AP Rocky a été contraint de se retirer du festival de musique iHeartRadio 2024 en raison d’une maladie.

Le rappeur Fashion Killa devait se produire dans le cadre du spectacle à la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, ce week-end.

Cependant, Rocky – de son vrai nom Rakim Mayers – s’est rendu sur ses stories Instagram jeudi pour annoncer qu’il ne pouvait plus apparaître à l’événement en raison de son état de santé.

« MALHEUREUSEMENT, JE SUIS TOMBÉ MALADE ET JE NE POURRAIS PAS JOUER AU @iheartfestival. JE SUIS DÉSOLÉ AUPRÈS DE MES FANS ET RECONNAISSANT À @iheartradio POUR L’OPPORTUNITÉ ! (sic) », a-t-il écrit.

Rocky n’a pas donné de détails sur sa maladie. Il a cependant taquiné ses fans en précisant qu’il avait prévu d’interpréter certains de ses nouveaux morceaux lors du concert.

« J’AVAIS HÂTE DE VOUS INTERPRÉTER DE NOUVELLES MUSIQUES ! PROFITEZ DU SPECTACLE, LA PROGRAMMATION EST (émojis de feu) », a ajouté le joueur de 35 ans.

Animé par Ryan Seacrest, des artistes comme Big Sean, Camila Cabello, Doja Cat, Dua Lipa, Gwen Stefani, Halsey, Hozier, Keith Urban, New Kids on the Block, Paramore, Shaboozey, The Black Crowes et The Weeknd seront également présents au iHeartRadio Music Festival 2024.

Rocky se prépare à dévoiler son quatrième album studio, Don’t Be Dumb. L’album devait initialement sortir en août, mais en raison de problèmes de production, il sortira désormais plus tard dans l’année.

« LES FUITES ET LES AUTORISATIONS D’ÉCHANTILLONS PERTURBENT L’ALBUM. ÇA FAIT 6 ANS ET JE VEUX FAIRE LE MEILLEUR ALBUM DE TOUS LES TEMPS. JE SUIS DÉSOLÉ POUR L’ATTENTE (sic) », a-t-il expliqué sur X le mois dernier.