A$AP Rocky, Pharrell, Lewis Hamilton et Colman Domingo co-présideront un Met Gala historique

Bien que souvent sous-estimée, la mode masculine connaît une renaissance sur les tapis rouges et les podiums. L’année prochaine, une exposition historique sur les costumes noirs et les codes vestimentaires servira d’inspiration pour la plus grande soirée de la mode.

Le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art a annoncé son exposition du printemps 2025, « Superfine : Tailoring Black Style », qui célébrera le dandysme noir du XVIIIe siècle à travers sa renaissance pendant la Renaissance de Harlem et son impact sur la mode de luxe aujourd’hui. L’événement très attendu du Met Gala tire généralement son thème de l’exposition qui l’accompagne, que les A-Listers sont encouragés à interpréter sur le tapis rouge.

Le thème de l’année dernière, « Jardin du temps », basé sur la nouvelle de JG Ballard de 1962, explorait les motifs de la décadence, de la beauté et de la fragilité, et coïncidait avec l’exposition « Belles endormies : réveiller la mode ». L’exposition présentait des vêtements couvrant quatre siècles – dont beaucoup étaient si délicats qu’ils ne pouvaient plus être touchés ou portés.

Pour le prochain Met Gala, le Costume Institute a également annoncé une nouvelle liste de co-présidents célèbres, tous des hommes avant-gardistes : l’acteur Colman Domingo, le pilote automobile britannique Lewis Hamilton, le rappeur A$AP Rocky et le producteur Pharrell Williams travailleront avec Vogue. la rédactrice en chef Anna Wintour pour orchestrer l’événement, aux côtés du coprésident honoraire LeBron James.

Il s’agit d’une liste appropriée d’icônes de style qui ont une riche histoire avec le Met Gala, du spectaculaire costume cape blanc de Domingo avec des lys Calla noirs l’année dernière, gracieuseté du designer Willy Chavarria, à la courtepointe de grand-mère d’A$AP Rocky de l’événement de 2021. Williams est le directeur créatif de la collection Homme chez Louis Vuitton – qui co-sponsorise l’exposition – et est l’un des nombreux créateurs noirs dont le travail a un lien direct avec le dandysme marqué par des collections exubérantes, des détails flamboyants et des silhouettes qui repoussent les limites de la couture masculine. .

L’exposition, basée sur le livre de l’historienne Monica L. Miller, « Slaves to Fashion : Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity », marquera l’histoire de multiples manières. Il s’agit de la première exposition de mode au Met à se concentrer exclusivement sur le design noir, et Miller sera également la première conservatrice noire du Costume Institute lorsqu’elle organisera l’exposition avec le conservateur en charge de l’institut, Andrew Bolton.

Les caractéristiques du dandysme – apparu dans la mode masculine dans les années 1790 à Londres et à Paris – sont l’élégance et la tenue vestimentaire exagérée, et il est devenu à la mode pour les hommes esclaves de s’habiller également de manière extravagante. Les dandies noirs sont devenus connus pour leur « nouveauté vestimentaire », selon le livre de Miller. Mais le dandysme a des racines plus profondes dans l’esthétique africaine et est depuis devenu une sous-culture transgressive qui ne cesse de renaître dans le monde entier. Dans un communiqué de presse, Bolton a souligné son influence sur la mode actuelle, attribuant aux créateurs noirs de la lignée la revitalisation de la mode masculine.

« Au L’avant-garde de cette revitalisation est un groupe de designers noirs extrêmement talentueux qui remettent constamment en question les catégories normatives d’identité », a-t-il déclaré. « Bien que leurs styles soient à la fois singuliers et distinctifs, ce qui les unit est le recours à divers tropes enracinés dans la tradition du dandysme, et plus particulièrement du dandysme noir. »

Dans le communiqué de presse, Miller fait allusion à une exposition qui approfondira la manière dont la mode, la race, l’identité et le pouvoir vont de pair. Le dandysme a marqué un changement sismique dans l’autodétermination et la dignité des Afro-Américains, et c’est une histoire qui se déroule encore aujourd’hui dans la culture.

« L’histoire du dandysme noir illustre comment les Noirs sont passés d’esclaves et stylisés comme des objets de luxe, acquis comme tout autre signe de richesse et de statut, à des individus autonomes et auto-façonnés qui sont des créateurs de tendances mondiales », a-t-elle déclaré. L’exposition « mettra en lumière l’esthétique ludique qu’engendre le dandy et la manière dont l’expérimentation vestimentaire agit à la fois sur l’assimilation et la distinction – tout en racontant une histoire sur soi et la société ».