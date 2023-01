A$AP Rocky parle de la paternité et du spectacle de mi-temps du Super Bowl de Rihanna – Hollywood Life

Voir la galerie





Près d’un an après Rihanna et A $ AP Rocky devenus parents, il baigne toujours dans la lueur de la paternité. “C’est tellement inexplicable”, a déclaré Rocky, 34 ans, lorsqu’il a parlé avec Zane Lowe sur Apple Music 1 pour discuter de sa nouvelle chanson “Same Problems”, ainsi que de la parentalité avec Rihanna, 34 ans, et de son prochain spectacle de mi-temps du Super Bowl LVII. “C’est juste une de ces choses”, a déclaré le rappeur. Je suis membre de notre club maintenant, comme le club des papas. Tu vois un papa, tu me vois. Je continue à jouer, je suis un père à part entière maintenant.

“Être à l’extérieur, travailler et être créatif, cela vous donne plus d’énergie pour évidemment penser et absorber les choses comme une éponge maintenant que je suis papa, parce que j’ai tout un [other] point de vue », a poursuivi Rocky. «Mais cela vous aide honnêtement à rentrer chez vous avec votre famille et à rentrer chez vous avec votre bébé. Et je ne peux même pas l’expliquer, mec. Vous rentrez chaque jour au paradis. Je suis tellement reconnaissant. Dieu est bon, mec.

Rocky a également partagé ses sentiments à propos de l’émission de mi-temps de Rihanna. “Oh, mec. Je suis tout aussi excité que vous les gars, sinon plus », a-t-il déclaré à Lowe. « Ouais, je suis super excité. C’est aussi énorme. C’est incroyable. Je suis tellement content que ma dame revienne faire de la musique et ainsi de suite, et qu’elle revienne là-bas. C’est juste incroyable. Surtout pour nous deux, c’est une bonne année pour nous deux d’être plus actifs et d’être là-bas. Mais le Super Bowl est énorme, et elle est la créatrice [force] elle est, elle va l’apporter, mec. Je suis surexcité. Je suis plus excité que tout le monde, honnêtement.

La conversation comprenait une discussion sur “Same Problems”, publiée le 18 janvier pour coïncider avec le huitième anniversaire de A$AP Yam’s mort, décédé en 2015 à 26 ans d’une surdose accidentelle. “Je pense que j’avais des remords. Je pense que je me sentais mal », a déclaré Rocky à Lowe. «Je pense que je ressentais aussi un sentiment de culpabilité parce que chaque fois que nous perdons quelqu’un dans notre communauté, nous avons tous, surtout moi, l’habitude de dire des choses comme: ‘C’est foiré. C’est faux. Pourquoi ce genre de choses arrive-t-il ? Vous posez un tas de questions, et généralement… je n’ai jamais pris le temps de vraiment comprendre que je faisais partie du problème parce que je contribuais à ce genre de paroles et ainsi de suite aux chansons.

Comme Rihanna, cela fait une minute que Rocky n’a pas sorti d’album, le dernier étant celui de 2018 Essai. Pourtant, alors que Rih a été discret sur son nouvel album, Rocky dit que son suivi est terminé. “C’est fini, et nous y mettons juste la touche finale”, a-t-il déclaré. “Ça vient c’est sûr. … La nouveauté, c’est que je suis vulnérable, et c’est juste qu’il n’y a pas de filtre, et juste là où j’en suis, à mon stade. Mon âge et ma façon de voir les choses, mes pairs, les jeunes enfants, les chats plus âgés, c’est juste mon point de vue.

