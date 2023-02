A$AP Rocky le verse avec des amis célèbres à la soirée du Super Bowl

Un moment a été passé

Personne n’est plus heureux que A $ AP Rocky qui a encouragé sa superstar boo thang Rihanna alors qu’elle a choqué le monde avec une révélation de grossesse emblématique lors de sa performance bourdonnante au Super Bowl.

Le papa adoré a pu être vu en train de jouer sur la touche pendant la performance de Rih pendant que ses fans le traînaient pour avoir retardé sa prochaine musique / tournée ENCORE ENCORE.

Rocky et Rih-Rih ont accueilli leur fils en mai 2022 avant le moment historique de Rih en tant que toute première interprète enceinte à la mi-temps du Super Bowl.

Naturellement, le rappeur et fondateur de la marque de whisky Mercer + Prince était tout sourire alors qu’il animait et se produisait à son afterparty du Super Bowl “Mercer + Party” au Maya Day Club à Scottsdale, AZ.

Invités notables inclus JA, Tyga, A$AP Ferg, français Montana, Kévin Gates, Alexandre Edwards, Cara Delevingne, Tiffany Haddish, G-Eazyet plus.

Pour ceux qui sont en retard à la fête, Mercer + Prince – un whisky canadien mélangé co-développé avec Global Brand Equities et E. & J. Gallo – lancé le printemps dernier et est actuellement disponible dans les magasins d’alcools à New York, Los Angeles, Atlanta, Washington DC, New Jersey, Chicago.

“Je suis tellement excité et reconnaissant de présenter enfin Mercer + Prince au monde”, déclare Rocky dans un communiqué. “J’ai appris sur le whisky du monde entier au cours de la dernière décennie et je voulais défier les règles pour créer quelque chose d’unique, tout en honorant et en respectant les traditions de l’industrie.”

Récemment, la marque a annoncé son expansion à Baltimore, Detroit et Connecticut.

Avec une bouteille unique conçue par Rocky lui-même, la marque émergente se taille sa propre voie dans l’industrie des spiritueux de célébrités.