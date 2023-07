A$AP Rocky dirige et joue dans la campagne New Beats Studio Pro

A$AP Rocky est le dernier artiste à montrer son amour pour le Beats Studio Pro.

Aujourd’hui, Beats a lancé une toute nouvelle campagne pour le tout nouveau Beats Studio Pro, disponible chez Apple et chez les revendeurs agréés. Parallèlement au lancement, l’artiste et producteur nominé aux Grammy Awards A $ AP Rocky a réalisé et joué dans le court métrage intitulé Iconic Sound.

Cette campagne marque les débuts de Rocky en tant que réalisateur pour une publicité de marque, avec notamment une nouvelle chanson, « RIOT (Rowdy Pipe’n) », de son prochain album très attendu. Le morceau a été produit par nul autre que Pharrell Williams.

« Je suis fan de Beats depuis le début, donc ça a été une expérience complète », a déclaré le rappeur dans un communiqué. « J’avais une vision en tête pour ce projet, et ils m’ont fourni l’espace pour me concentrer et exprimer pleinement ma créativité. »

Dans la nouvelle chanson, Rocky alimente à nouveau les rumeurs de mariage entre lui et Rihanna, qui semblent faire les gros titres toutes les deux semaines, à ce stade. Dans la nouvelle chanson, le rappeur se réfère à la mère de son enfant comme sa « femme », convainquant une fois de plus les fans que le couple a eu un mariage discret qu’ils gardent privé.

« Ma femme est érotique, je fume de l’exotique », rappe-t-il sur le morceau produit par Pharrell.

Cette mention de sa « femme » vient après qu’il ait d’abord qualifié le fondateur de Fenty de son épouse lors d’un concert au Festival des Lions de Cannes 2023 le mois dernier.

« J’aimerais dédier cette chanson à ma belle femme dans le muthaf***in’ building! » Rocky a déclaré à l’époque avant d’interpréter son single « DMB » de 2022

Qu’ils soient mariés ou non, le couple est actuellement enceinte de leur deuxième enfant après avoir mis au monde leur fils d’un an, RZA, en mai dernier.

Découvrez la publicité Beats Studio Pro ci-dessus.